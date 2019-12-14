Шесть человек сопровождали Путина в туалет





l entachel.ru , Владимир Путин с охраной выходит из туалета





"Сначала, как показывает видео, он пошел в туалет дворца в сопровождении шести мужчин. Потом Путин появился в зале для переговоров вместе с вооруженным телохранителем богатырского телосложения. Для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Ангелой Меркель и украинским президентом Владимиром Зеленским он аккредитовал его как члена делегации", - утверждает издание.





"Экс-глава одной из немецких разведслужб сказал в разговоре с Bild: "Это возмутительно, Путин сегодня позволяет себе все. Это происходит, когда ему все разрешают".









"Присутствие вооруженного человека в зале во время таких переговоров это "открытая провокация и угроза". "Представьте себе, что так поступит каждая делегация - тогда у них в зале для переговоров будет маленькая армия!". Путин, по словам экс-главы разведывательной службы, сознательно занимается постоянным нарушением границ", - передает издание.







