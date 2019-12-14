Корону конкурса «Мисс Мира» завоевала девушка из Ямайки. Вошла ли Беларусь в топ-5









На втором месте – девушка из Франции, на третьем – Индия. На четвертом и пятом местах – Нигерия и Бразилия. Всего в конкурсе участвовали 112 стран.





Мисс Мира-2019 Тони-Энн Сингх 23 года. Девушка учится на женском факультете и факультете психологии в Университете штата Флорида. На конкурсе Тони-Энн также выиграла в номинации «Мисс Талант». В финале она выступила с популярной композицией «I Have Nothing» Дэвида Фостера и Линды Томпсон.









Напомним, нашу страну нашу страну в этом году представляла обладательница титула «II вице-Мисс Беларусь-2018», 19-летняя студентка Института бизнеса БГУ Анастасия Лавринчук. Девушке, к сожалению, не удалось пробиться в топ-5 конкурса. Зато Анастасия попала в рейтинг из 19-ти самых интеллектуальных девушек мира в рамках номинации «Head to Head Challenge». Жюри выбирало лучших по ораторским выступлениям и умению отвечать на вопросы.





До сих пор еще ни одна белоруска, которая сражалась за титул «Мисс Мира», не попадала в этот рейтинг. В том числе Анастасия оказалась и в номинации «Мисс Спорт», попав в тридцатку.



