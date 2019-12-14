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Умер трижды лучший хоккеист Беларуси Владимир Цыплаков
Источник материала: Партизан
Бывший хоккеист сборной Беларуси Владимир Цыплаков скончался в возрасте 50 лет.
Об этом сообщает
Фото: Goals.by
Владимир Цыплаков выступал за минские «Динамо» и «Юность», ярославское «Торпедо» и казанский «Ак Барс». Провел в составе «Лос-Анджелеса» и «Баффало» более 300 матчей в НХЛ.
В составе сборной Беларуси выступал на Олимпийских играх в Нагано и Солт-Лейк-Сити.
Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси. По окончании игровой карьеры тренировал минское «Динамо», челябинский «Трактор», омский «Авангард», череповецкую «Северсталь», солигорский «Шахтер», входил в штаб сборной Беларуси, пишет
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Бывший хоккеист сборной Беларуси Владимир Цыплаков скончался в возрасте 50 лет.
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