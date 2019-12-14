Умер трижды лучший хоккеист Беларуси Владимир Цыплаков

«Страница хоккея в Беларуси». Об этом сообщает









Фото: Goals.by





Владимир Цыплаков выступал за минские «Динамо» и «Юность», ярославское «Торпедо» и казанский «Ак Барс». Провел в составе «Лос-Анджелеса» и «Баффало» более 300 матчей в НХЛ.





В составе сборной Беларуси выступал на Олимпийских играх в Нагано и Солт-Лейк-Сити.



