Один голос «за». Его может хватить при выборе председателей товариществ собственников с вступлением в силу в 2020 году нового Жилищного кодекса

Геннадий Трубило. Ответы на многие вопросы в Бресте дал первый заместитель министра ЖКХ





Что делать, если...





Невозможно проголосовать





По словам Геннадия Трубило, при подготовке изменений в Жилищный кодекс долго обсуждался вопрос принятия решений собраниями собственников. Как показывает практика, собрать людей в назначенное время бывает сложно из-за занятости, а когда это удается, слишком бурное обсуждение не позволяет прийти к общему знаменателю.





Теперь предлагаются новые подходы: приемлем не только метод письменного опроса (бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о получении), но и голосование с использованием гаджетов.





«Технологии развиваются, и не исключено, что совсем скоро появятся новые ресурсы», - отметил руководитель.





Нет кворума





«Активная часть общества, которая понимает необходимость создания товарищества, сегодня парализована кворумом, - так обозначил эту проблему один из председателей ТС из Гродно . - Человек проигнорировал собрание, его право - не участвовать в голосовании. Но тем самым он забирает у других право на товарищество».





С ним солидарны его коллеги. Они предлагают «передать мяч» пассивной части собственников. А именно, демократическое решение о создании ТС большинством голосов прибывших на собрание (независимо от их количества). Если другие не согласятся с этим, у них есть право в свою очередь инициировать собрание. Соответствующий механизм сохраняется: через правление, через одну четверть жильцов.





Тем не менее, в новой редакции Жилищного кодекса прежний подход: на собрание должно прийти большинство собственников (формула 50+1) и высказаться «за». Геннадий Трубило прокомментировал это так: «На то и председатель, чтобы суметь убедить людей». При этом подчеркнул, что Жилищный кодекс - живой документ и ведется поиск оптимальных решений.





Некомпетентный руководитель





«Жилищным фондом будут управлять профессионалы», - таково мнение замминистра. По новому Жилищному кодексу кандидат на должность председателя товарищества собственников должен иметь высшее образование (техническое, экономическое или юридическое). Или среднее специальное образование и при этом стаж работы на руководящих должностях в ЖКХ не менее 5 лет. Обязательное условие для всех - профессиональная аттестация с подтверждением и сертификатом (ранее такая норма действовала только в отношении руководителей ЖКХ). Список вопросов для компьютерного тестирования предлагается составить активным председателям ТС ассоциаций собственников. А обучение можно пройти в любом учреждении образования. Одна из опробованных площадок - технологический университет в Минске.





Не договорились по кандидатуре председателя





В практике такое случается нередко. Председателя отстранили от управления за какие-либо нарушения (в худшем случае - возбудили уголовное дело). А с новой кандидатурой собственники не могут определиться. Спор затягивается, а зима уже на носу, надо включать отопление...





Такие прецеденты вынудили упростить в новом Жилищном кодексе процедуру избрания председателя правления ТС. Теперь отсутствие кворума на собрании не является препятствием. Для принятия решения по повестке дня достаточно присутствия не менее двух (!) членов организации собственников и не менее половины голосов «за». Если и такое радикальное решение не сработает - государство в десятидневный срок назначает уполномоченное лицо по управлению общим имуществом совместного домовладения.





Жилые дома сблокированные





В числе изменений в Жилищный кодекс - создание ТС на базе нескольких эксплуатируемых жилых домов, расположенных на смежных земельных участках. Такая норма продиктована практикой строительства жилых кварталов. Горисполкомы начали строить сблокированные жилые дома, а законодательно это не было урегулировано.





Кроме того, Министерство жилищно-коммунального хозяйства разработало примерные формы уставов для организаций собственников.



