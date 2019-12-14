ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Был ли вирус в роддоме? Что говорят медики?

15.12.2019 08:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Жена минчанина Максима (по просьбе героя имя изменено) находится в отделении патологии беременности роддома № 1 Минска.

 По словам мужчины, вчера вечером супруга ему позвонила, сказала, что плохо себя чувствует, жаловалась на рвоту и диарею. А ночью написала, что с похожими симптомами у них уже шесть человек, пишет news.tut.by Что говорят в медучреждении?

Максим не знает, что ела жена на ужин. Но, говорит, блюд, от которых могло бы стать плохо, в меню не было.

— В 11 вечера она мне позвонила, сказала, чувствует себя неважно, — рассказывает собеседник. — Температуры не было, только рвота и диарея. Возможно, это какой-то вирус. Ей поставили капельницу и сделали укол.

В два часа ночи супруга написала Максиму, что в отделении уже шесть женщин с похожими симптомами.

— Утром во время обхода им сказали, что похожие симптомы у пациенток в трех отделениях, — говорит Максим. — Жена рассказывает, что всех их перевели из своих палат и теперь они лежат вместе.


В роддоме говорят, что на данный момент у них нет женщин в тяжелом состоянии.

— Есть несколько пациенток с аналогичными жалобами. Они лечатся. Катастрофы никакой нет, — говорят в роддоме. — Предположительно, мы думаем о вирусной инфекции с кишечным проявлением. Мы вызвали инфекциониста, санслужбу. Пациентов изолируем, кого можно отпустить домой, выписываем. Но ничего такого, чтобы угрожало жизни женщин и детей, нет. На утро высокотемпературящих нет. Только у одной пациентки 37,2.

Чтобы получить более подробную информацию, TUT.BY посоветовали обратиться с официальным запросом к руководству медучреждения. Мы обратились, ждем ответа.

P. S. Чуть позже Максим сообщил: в палате с супругой сейчас четыре женщины. Состояние жены стабилизировалось. Другие женщины в ее палате также чувствуют себя нормально.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена минчанина Максима (по просьбе героя имя изменено) находится в отделении патологии беременности роддома № 1 Минска.
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушка из США похудела в два раза и ее мотивация удивительна: она боялась стать интернет-мемом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика