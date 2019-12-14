Источник материала: Новости Волковыска

14 декабря 2019-го ушел из жизни Владимир Цыплаков – один из лучших хоккеистов в истории Беларуси. Бывший спортсмен скончался на 51-м году жизни.

Владимир Цыплаков был одним из самых известных хоккеистов в Беларуси. Он трижды признавался лучшим хоккеистом страны: в 1992, 2000 и 2002 годах.

В составе молодежной сборной СССР Владимир выиграл чемпионат мира-1989. В форме сборной Беларуси участвовал в двух Олимпиадах (1998, 2002) и шести чемпионатах мира. На этих турнирах Цыплаков провёл 46 матчей, в которых набрал 48 (24+24) очков.

В составе национальной сборной хоккеист занял 4-е место на Зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Профессиональную игровую карьеру Цыплаков начал в 1985 году в составе хоккейного клуба «Торпедо Яр». Играл за минские команды «Динамо Минск» и «Юность», казанский «Ак Барс», ярославское «Торпедо» и московское «ЦСКА».

На счету Цыплакова 349 матча в НХЛ. Он защищал цвета «Лос-Анджелеса» (1995-99) и «Баффало» (1999-2001). В сильнейшей лиге мира белорусский форвард забросил 70 шайб и 103 раза ассистировал партнерам.

Цыплаков помог сборной Беларуси добыть одну из самых громких побед в истории. На ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге Беларусь сенсационно обыграла Россию, а единственную шайбу в большинстве забросил Владимир с передачи Алексея Калюжного.

После завершения карьеры хоккеиста Владимир Цыплаков занимался тренерской работой. Играл в хоккейной команде Александра Лукашенко.

Цыплаков тренировал минское «Динамо», челябинский «Трактор», омский «Авангард», череповецкую «Северсталь», входил в штаб сборной Беларуси. Последним местом работы был солигорский «Шахтёр».

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