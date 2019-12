Источник материала: Tut.by

Американские танки Abrams провели учебные стрельбы в литовском городе Пабраде, который располагается примерно в 10 км от границы Беларуси. Соответствующая видеозапись размещена на странице Вооруженных сил (ВС) Литвы в Twitter, пишет РБК.

A bit of Christmas spirit and M1 Abrams shooting training by the 1st Battalion of the 9th #US cavalry regiment in Pabrade #Lithuania