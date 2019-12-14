В ДТП на МКАД пострадал пассажир, водитель пытался скрыться

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Монтажников. В районе 31-го км он не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

В результате ДТП пострадал пассажир иномарки. Водитель с места происшествия решил скрыться, но его задержали сотрудники ГАИ.