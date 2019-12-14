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В ДТП на МКАД пострадал пассажир, водитель пытался скрыться

15.12.2019 11:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В ДТП на МКАД пострадал пассажир, водитель пытался скрыться
МВД Республики Беларусь

Мужчина ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Монтажников. В районе 31-го км он не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

В результате ДТП пострадал пассажир иномарки. Водитель с места происшествия решил скрыться, но его задержали сотрудники ГАИ.

По данным начальника отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александры Поповой, водитель лишён права управления транспортными средствами. 

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