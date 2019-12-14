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На границе Польши задержали рекордную партию янтаря

15.12.2019 11:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На границе Польши и Украины приостановлена самая крупная контрабанда янтаря Польские пограничники конфисковали у украинцев более 103 кг "солнечного камня" стоимостью около 50 тысяч евро.


Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl

Пограничная служба Польши задержала двух граждан Украины, которые пытались пронести на территорию страны рекордную партию контрабандного янтаря. Об этом сообщила пограничная служба Польши.

У мужчин конфискованы более 103 кг "солнечного камня" стоимостью около 50 тысяч евро, говорится в заявлении. Кроме того, у украинцев изъято 4 тыс. пачек сигарет на 13 тыс. евро.

Инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве. Мужчинам удалось переправить контрабандные товары на польский берег реки Западный Буг. Задержанных передали украинским пограничникам.

Конфискована партия янтаря является крупнейшей за 2019 год, отметила польская сторона. Кроме того, пограничники Польши только в Люблинском воеводстве предотвратили незаконный ввоз сигарет на сумму почти 4 млн евро, пишет korrespondent.net


Напомним, в Тернопольской области правоохранители задержали водителя, который незаконно перевозил более 400 килограммов янтаря в баллонах с маркировкой "Газ фреон".

Ранее на Закарпатье правоохранители обнаружили 11 мешков янтаря общим весом 270 кг. Камни были подготовлены для незаконного перемещения через украинско-румынскую границу.
 
 
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На границе Польши и Украины приостановлена самая крупная контрабанда янтаря Польские пограничники конфисковали у украинцев более 103 кг "солнечного камня"...
 
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