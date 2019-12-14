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Умер трижды лучший хоккеист Беларуси Владимир Цыплаков

15.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На 51-м году жизни умер один из лучших хоккеистов в истории страны Владимир Цыплаков. Он трижды был лучшим хоккеистом – в 1992, 2000, 2002 годы, сообщает БЕЛТА.

Владимир Цыплаков родился 18 апреля 1969 года в городе Инте (Коми). Игровую карьеру начал в 1985 году в ярославском «Торпедо». Затем играл в минском «Динамо», клубах НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» и «Баффало Сейбрз», казанском «Ак Барсе», московском ЦСКА и в минской «Юности». Был левым нападающим. Завершил карьеру в 2005 году. В составе сборной Беларуси Цыплаков участвовал в двух Олимпиадах и шести чемпионатах мира.



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Ушел из жизни один из лучших белорусских хоккеистов Владимир Цыплаков
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