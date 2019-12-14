ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проверено: типичный белорус живет на 490 рублей в месяц, нищий — на 195 рублей

15.12.2019 10:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Таковы итоги выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

Проверено: типичный белорус живет на 490 рублей в месяц, нищий — на 195 рублей
Фото из открытого доступа
 К нищим в третьем квартале можно было отнести каждого двадцатого белоруса, пишет информационный портал banki24.by.

Власти проводят выборочное обследование каждый квартал на добровольной основе. Это значит, что у выбранных людей есть возможность отказаться. Тогда «отказников» замещают домашним хозяйством, которое идентично прежнему по составу.

Домашнее хозяйство — это один человек или группа лиц, которые совместно проживают в жилом помещении, обеспечивают себя всем необходимым для жизни, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства.


Выборка из домашних хозяйств формируется на основе данных о составе населения, полученных в ходе последней переписи. Главное отличие домашнего хозяйства от семьи состоит в том, что семьей не называют одиноко живущего человека.

По итогам обследования власти определяют ресурсы, которыми располагает домашнее хозяйство в целом и один человек. Располагаемые ресурсы — это деньги домашних хозяйств, стоимость продуктов из личного подсобного хозяйства, а также разные натуральные льготы и выплаты.

В июле—сентябре 2019 года располагаемые ресурсы типичной семьи делились так: 95,1% — деньги, 4,2% — продукты питания, 0,7% — натуральные льготы. В городах была большей доля денег, на селе — продуктов питания из личного подсобного хозяйства.

Средний размер ресурсов на 1 человека по Беларуси составил 578,3 BYN в месяц, в расчете на домашнее хозяйство — 1 387,5 BYN. Это значит, что среднее домашнее хозяйство состоит из 2,4 человека — совместно живущие дети есть только у части населения.

В городах средний размер ресурсов на члена домашнего хозяйства составил 604,9 BYN, на селе — 500,8 BYN, у семей без детей — 654,7 BYN, с детьми — 502,9 BYN, у пенсионеров — 628,9 BYN. В Минске средние ресурсы на человека составили 753,4 BYN, в областях — от 514 BYN в Витебской до 562 BYN в Минской.

В 10% самых бедных домашних хозяйств средние ресурсы на человека составили всего 243,3 BYN, в 10% самых богатых — 1 464,8 BYN. Следовательно, разрыв по уровню жизни между такими семьями составил 6 раз.

Власти выделяют категорию так называемых малообеспеченных домашних хозяйств. К малообеспеченным относятся домашние хозяйства с уровнем ресурсов на человека ниже бюджета прожиточного минимума. Средний бюджет прожиточного минимума в третьем квартале 2019-го был равен 231,4 BYN в месяц.

Так вот, в июле—сентябре 1 член малообеспеченного домашнего хозяйства располагал ресурсами в пределах 195,6 BYN на месяц. Иначе как нищенством такую жизнь назвать трудно.

Доля малообеспеченных домашних хозяйств в целом по Беларуси составила 3,5%, по городам — 2,8%, по селу — 5,3%. В Минске таких семей было 0,9%, а в областях — от 2,6% до 4,9%.


В зоне риска находятся семьи с детьми: чем больше в семье детей, тем выше шанс попасть в группу малообеспеченных. Среди семей с 1 ребенком таких 4,7%, с 2 детьми — 9,9%, с 3 детьми — 24,3% (каждая четвертая).

Если брать все население в совокупности, без деления на домашние хозяйства, то малообеспеченными в третьем квартале были 4,9%, в том числе в городах — 4%, на селе — 7,7% (каждый тринадцатый).

Медианный уровень ресурсов на человека в Беларуси составил 489,9 BYN в месяц. Из этого следует, что 50% населения жили на меньшие деньги, а остальные 50% — на большие.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таковы итоги выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Минска на пенсии похудел на 25 кг, полюбил спорт и стал кондитером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика