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«Автозадачка». Один съезжает, другой выезжает на МКАД. Кто обязан уступить дорогу

15.12.2019 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наша очередная «автозадачка» — из книги автотехнического эксперта и юриста Александра Коноплицкого «Правила дорожного движения: неизвестное об известном». В Беларуси полно развязок, где полоса разгона для одних является полосой торможения для других. Два автомобиля движутся по развязке. Один заезжает в полосу разгона, второй съезжает в полосу торможения.


Иллюстрация из книги «Правила дорожного движения: неизвестное об известном»

Кто обязан уступить дорогу в такой ситуации?

Ответ вы найдете в этом же тексте в понедельник, в 11.00.

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Проголосовало 277 человек

Кто обязан уступить дорогу в такой ситуации?

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Наша новая «Автозадачка» поможет разобраться с тем, кто должен уступать на полосе разгона/торможения.
 
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