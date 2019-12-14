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«Автозадачка». Один съезжает, другой выезжает на МКАД. Кто обязан уступить дорогу
Источник материала: Tut.by
Наша очередная «автозадачка» — из книги автотехнического эксперта и юриста Александра Коноплицкого «Правила дорожного движения: неизвестное об известном». В Беларуси полно развязок, где полоса разгона для одних является полосой торможения для других. Два автомобиля движутся по развязке. Один заезжает в полосу разгона, второй съезжает в полосу торможения.
Кто обязан уступить дорогу в такой ситуации?
Ответ вы найдете в этом же тексте в понедельник, в 11.00.
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