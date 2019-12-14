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Житель Минска на пенсии похудел на 25 кг, полюбил спорт и стал кондитером

15.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Активный образ жизнь помог пенсионеру Михаилу Заржицкому из Минска сбросить 25 лишних килограммов. Сейчас мужчина – фанат плавания, волейбола и тенниса, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

За теннисным столом он может пропадать часами. Михаил Заржицкий за ракетку взялся всего несколько лет назад. Сейчас в этом центре ему нет равных. Просит не называть его по отчеству. Не молодится – просто чувствует себя на 20. Однако таким бодрым и подтянутым Михаил был не всегда.

«Я был 62-го размера. Одышка была, скорая забирала. Потом мне такая жизнь надоела. Я купил коньки и попробовал кататься», – рассказал пенсионер.

С тех пор он похудел на 25 килограммов. Спорт в расписании каждый день: волейбол, бассейн, ходьба. Пенсионер уверен, что продлить молодость может только движение.

«Вы не поверите, у меня так болели суставы, что я ходить не мог. Но я начал делать упражнения и могу сейчас 100 раз присесть», – отметил он.

Энергии у Михаила хватает и на внука. Они лучшие друзья. Семилетний Мирон недавно открыл еще один талант своего дедушки. Мальчик увидел картинку пряничного домика и попросил сделать такой же. Михаил никогда не пробовал, но отказать не смог. «Вкусно, мне все торты нравятся», – сказал мальчик. 

Теперь на каждое семейное торжество Михаил готовит кулинарный сюрприз. Испек уже больше сотни тортов, пирожных и пряничных домиков. Печет только из натуральных ингредиентов, без консервантов. Часто без сахара. Не только красиво, но и полезно.

«Мне нравится творчество. Я не пеку, как многие женщины, один и тот же торт на каждый праздник. Я никогда не повторяюсь», – отметил Михаил Заржицкий.

Михаил уже думает о новогоднем торте. Хочет удивить внука. Да и сам любит праздник, как в детстве. По его словам, цифры в паспорте радоваться не мешают, ведь это всего лишь цифры.



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Теги: Минск
 
 
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Михаил Заржицкий просит не называть его по отчеству. Не молодится – просто чувствует себя на 20.
 
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