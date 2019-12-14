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Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета указал на нестыковки обвинения

15.12.2019 12:58 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета указал на нестыковки обвинения

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета ветеран АТО и музыкант (Riffmaster), сержант ССО Андрей Антоненко имеет ряд физиологических отличий от человека, которого зафиксировали камеры наблюдения в день убийства.

"Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек с видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритыми полностью щеками. У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который показан там. Плюс еще один момент – уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькими ушками. И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет...", - заявил Антоненков интервью "Громадське".

 
 
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Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета ветеран АТО и музыкант (Riffmaster), сержант ССО Андрей Антоненко имеет ряд физиологических отличий от...
 
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