Подозреваемый в убийстве Павла Шеремета указал на нестыковки обвинения

Источник материала: Ежедневник





Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета ветеран АТО и музыкант (Riffmaster), сержант ССО Андрей Антоненко имеет ряд физиологических отличий от человека, которого зафиксировали камеры наблюдения в день убийства.

"Я с 13-го года ношу бороду цельную, она или длиннее, или она короче, но она сплошная. Человек с видео носит бородку формы "эспаньолка", с выбритыми полностью щеками. У меня есть несколько особенностей, которые меня отличают от многих людей. У меня плечи немного покатые, немножко удлиненная шея, что совсем не сходится с человеком, который показан там. Плюс еще один момент – уши. Мои уши сломаны, я занимаюсь борьбой, там человек с целенькими ушками. И еще один момент, характерная черта – мои руки, они покрыты татуировками. Если посмотреть на человека на видео, то там совершенно этого нет...", - заявил Антоненков интервью "Громадське".