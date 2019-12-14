Как прятали блогера Круткина после отбытия ареста

Милиционеры отвезли его в другой конец города - подальше от друзей, которые ждали его освобождения возле центрального РОВД. Выпуская Круткина, очень просили, чтобы его друзья не устраивали около милиции «массовых мероприятий».





По информации "Витебской весны", друзья ждали освобождения Круткина из ИВС от 17-и часов. Но милиционеры не сообщали, где он находится. Встречали Алеся не только полочане, приехали выразить солидарность активисты из Минска Витебска , Орши. Только после 18.00 мать Алеся сообщили, что ее сына вывезли из РОВД в другой конец города, в опорный пункт милиции микрорайона «Мариненко».





Алеся встретили на конечной автобусной остановке. Оказалось, что милиция перевезла его еще в 16 часов - подальше от тех, кто встречал его у РОВД. Выпуская Круткина из опорного пункта, милиционеры предложили ему позвонить своим друзьям, чтобы они не устраивали массовой встречи у двери центрального РОВД.









Алесь сообщил, что 12 декабря суд в Минске заочно оштрафовал его на 50 базовых величин (около 500 евро).





Рассказал также, что за все время отсидки его мать смогла лишь однажды сделать ему продуктовую передачу, второй раз ей отказали, объяснив - что за нарушение Алесем режима содержания в ИВС. Но какое именно было нарушение, не знает и сам Алесь.





По словам Круткина, на 17 декабря (14.00) в Полоцке назначен еще одно судебное рассмотрение. Алеся обвиняют в оскорблении милиционеров. Полагает, что дадут штраф.



