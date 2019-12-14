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На концерте Макса Коржа в Перми случилась потасовка фанатов с пожарными

15.12.2019 11:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 декабря Макс Корж дал концерт в Перми. Зрители на нем были такими активными, что мероприятие закончилось потасовкой с пожарными.

Судя по видео из Instagram, множество фанатов одновременно зажгли фаеры, появились пожарные и начали поливать танцпол водой. Артист в это время продолжал петь, а после началась неразбериха.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Пермь! Вальхалла и беспредел)) Це был #макскорж

Публикация от Свят (@svyat_flatotryad) 14 Дек 2019 в 12:37 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Свят (@svyat_flatotryad) 14 Дек 2019 в 12:59 PST

«На место происшествия приехали пожарные и начали тушить многочисленные мелкие возгорания, однако фанаты певца мешали спасателям, за это их облили водой. Молодые люди отобрали у них пожарный рукав. В связи с этим на место ЧП приехали еще и правоохранители», — пишет издание «Звезда».

«Пожарные небольшими группами пробирались до этих фанатов и тушили фаеры, которые некоторые бросали прямо на пол. Было немного страшно, но со стороны красиво. Тех, кто зажигал фаеры, пытались поймать. Но ребята убежали», — пишет KP.RU со ссылкой на очевидцев.

На этом приключения фанатов не закончились. После концерта перевернулся автобус со зрителями, который ехал в направлении Екатеринбурга, сообщает издание 66.ru. По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе подростки. Погибших нет.

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Множество фанатов одновременно зажгли фаеры, появились пожарные и начали поливать танцпол водой.
 
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