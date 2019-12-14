На концерте Макса Коржа в Перми случилась потасовка фанатов с пожарными

Источник материала: Tut.by

13 декабря Макс Корж дал концерт в Перми. Зрители на нем были такими активными, что мероприятие закончилось потасовкой с пожарными.

Судя по видео из Instagram, множество фанатов одновременно зажгли фаеры, появились пожарные и начали поливать танцпол водой. Артист в это время продолжал петь, а после началась неразбериха.

«На место происшествия приехали пожарные и начали тушить многочисленные мелкие возгорания, однако фанаты певца мешали спасателям, за это их облили водой. Молодые люди отобрали у них пожарный рукав. В связи с этим на место ЧП приехали еще и правоохранители», — пишет издание « Звезда ».

«Пожарные небольшими группами пробирались до этих фанатов и тушили фаеры, которые некоторые бросали прямо на пол. Было немного страшно, но со стороны красиво. Тех, кто зажигал фаеры, пытались поймать. Но ребята убежали», — пишет KP.RU со ссылкой на очевидцев.

На этом приключения фанатов не закончились. После концерта перевернулся автобус со зрителями, который ехал в направлении Екатеринбурга, сообщает издание 66.ru . По предварительным данным, пострадали 15 человек, в том числе подростки. Погибших нет.

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play