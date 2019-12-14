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На концерте Макса Коржа в Перми случилась потасовка фанатов с пожарными
Источник материала: Tut.by
13 декабря Макс Корж дал концерт в Перми. Зрители на нем были такими активными, что мероприятие закончилось потасовкой с пожарными.
Судя по видео из Instagram, множество фанатов одновременно зажгли фаеры, появились пожарные и начали поливать танцпол водой. Артист в это время продолжал петь, а после началась неразбериха.
«На место происшествия приехали пожарные и начали тушить многочисленные мелкие возгорания, однако фанаты певца мешали спасателям, за это их облили водой. Молодые люди отобрали у них пожарный рукав. В связи с этим на место ЧП приехали еще и правоохранители», — пишет издание «
«Пожарные небольшими группами пробирались до этих фанатов и тушили фаеры, которые некоторые бросали прямо на пол. Было немного страшно, но со стороны красиво. Тех, кто зажигал фаеры, пытались поймать. Но ребята убежали», — пишет
На этом приключения фанатов не закончились. После концерта перевернулся автобус со зрителями, который ехал в направлении Екатеринбурга, сообщает издание
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Множество фанатов одновременно зажгли фаеры, появились пожарные и начали поливать танцпол водой.
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