ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Раньше сумки ногами в багажник запихивали». Выгодно ли сейчас белорусам ездить в шоп-туры

15.12.2019 14:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У белорусов раньше были очень популярными шоп-туры. «На закупы» ездили в основном в Литву, Польшу, Россию и Украину. А выгодно ли сейчас отправляться за покупками в соседние страны, когда к нам на рынок пришли многие известные бренды и когда урезали лимиты на провоз товаров через границу? «Раньше было выгоднее покупать что-то в Польше, сейчас же, чтобы отбить поездку, надо обязательно оформлять ваты», — говорит гродненец, который не первый год ездит за покупками в Белосток. FINANCE.TUT.BY съездил в шоп-туры в 4 соседние страны — Литву, Польшу, Украину и Россию и посмотрел, чем и почем закупаются белорусы, а также сколько там стоят «новогодние» товары.


Вильнюс: «В Беларуси очень многое дешевле, чем в Литве, особенно то, что касается детей»

Алексей, еще один пассажир маршрутки, по поводу цен на одежду и продукты отметил, что они ничем не отличаются от белорусских, за редким исключением. То есть, если хочешь сэкономить, лучше ехать в Варшаву, в какой-нибудь аутлет. Но туда добираться долго, поэтому за один день не обернешься.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Действительно ли в Вильнюсе так изменились цены, что ездить туда «на закупы» стало невыгодно? Один из торговых центров, где раньше любили «тариться» белорусы, Акрополис.

Что сразу бросается в глаза, в магазинах довольно много скидок, но примерно такие же и у нас, в прочем, как и первоначальные цены. К примеру, в одном из магазинов бренда, который пару лет назад пришел и в Минск, шифоновое черное платье в фиолетовые цветы мы со скидкой 30% купили за 29,99 евро (70 рублей). Оказалось, что столько же оно стоит сейчас и у нас. Джинсы в этом же магазине тоже стоят столько же, сколько и в Беларуси.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что же касается цен на продукты, то они, как оказалось, тоже не так уж сильно отличаются от наших. Мы сравнили стоимость набора продуктов в Минске и Вильнюсе. Если совершенно одинаковых позиций не находили, брали очень похожие.

Фрукты и овощи у нас оказались дороже за исключением апельсинов, мандаринов и бананов. Они на несколько копеек или десятков копеек в Минске дешевле.

Что в Литве дешевле, так это кофе. К примеру 500 граммов Лавацца в зернах у нас дороже больше чем на 12 рублей. Зато чай у нас дешевле, как и куриное филе. В гипермаркете в Вильнюсе кило стоит 4,16 евро (9,76 рубля), а у нас 7,66 рубля. Окорочка продают по 1,54 (3,61 рубля) евро, тушки бройлеров — по 1,99 (4,67 рубля), куриный фарш — по 2,2 евро (5,16 рубля). У нас это все стоит 4,59 рубля, 4,25 и 7, 49 рубля. Свиная грудинка стоит 4,49 евро или 10,54 рубля, а у нас 9,95 рубля.

Молоко 3% в Вильнюсе стоит 1,1 евро (2,58 рубля), у нас — 1,49 рубля, 200 граммов сметаны жирностью 20% — 0,89 евро (2,08), у нас 1,19 рубля. Йогурты там тоже немного дороже чем в Беларуси, как и некоторый твердый сыр. 100 граммов Джугаса стоит 1,39 евро (3,26 рубля), у нас 4,19 рубля.

 

Стоит ли ехать в Вильнюс за искусственной елкой и игрушками? На елке можно сэкономить около 10 евро. Дерево высотой 1,2 метра там стоит 29,99 евро (70,38), а у нас точно такое около 80 рублей. Мишура по цене 1−2 евро за нитку (2,34 — 4−69 рубля). Если поехать на рынок Экспобел, то можно купить и дешевле.

Еще мы посмотрели цены на бытовую химию — стиральный порошок, капсулы для стирки, туалетную бумагу, зубную пасту и прочее. Почти все в Вильнюсе оказалось чуть дороже, чем у нас. А вот памперсы немного дешевле.

«Цены даже выше». Выгодно ли сейчас ехать «на закупы» в Вильнюс и что там покупают белорусы

Белосток: «За золотом едут, коляски детские покупают, иногда бытовую технику»

Перевозчиков, которые возят шоппинг-туристов в Польшу, в Гродно очень много. Цена у всех одинаковая — 15 рублей туда-обратно. Есть несколько маршрутов: кто-то заезжает на рынок, кто-то дает больше времени на покупки в больших торговых центрах или в гипермаркете Ашан, кто-то едет только в галереи.

Кстати, некоторые рейсовые маршрутки также заезжают в популярные у белорусов места шоппинга. Ехать ими, кстати, удобнее — рейсы идут по расписанию и вероятность застрять в очереди на границе меньше. Хотя, бывают и форс-мажорные ситуации.

Наш маршрут шоп-тура стандартный и самый популярный у гродненцев: рынок Кавалерийский — «Галерея Бяла» — гипермаркет «Ашан».

Сначала заезжаем на рынок. Это, пожалуй, одно из самых известных мест, которое посещают белорусские шоппинг-туристы. На стоянке около боксов — множество маршруток и легковых автомобилей с белорусскими номерами. Едут сюда не только гродненцы. Есть машины из Минской, Брестской и даже Могилевской областей.


 — Раньше было более выгодно ехать на рынок в Белостоке, когда активно шла оптовая торговля. Сейчас же приезжают больше по привычке и те, кто что-то заранее заказывал у местных продавцов. Что покупают? За золотом едут, коляски детские покупают, иногда бытовую технику, но это больше в торговых центрах, конечно. Хотя, и здесь уже давно оформляют ваты, а курс доллара на рынке выгоднее (покупка 3,81 за доллар, в ТЦ — 3,78). Два часа, которые отведены на рынок, это много. Пробежать можно минут за 40 всех торгующих, — говорит одна из пассажирок маршрутки, правда, замечает, что верхнюю одежду все-таки выгоднее покупать здесь, на Кавалерийском, чем в торговых центрах: сделают хорошую скиду и оформят ваты.


Несколько лет назад на рыке открылись большие магазины с мелкооптовой торговлей. Здесь представлены товары, которые пользуются популярность у белорусов: порошки, подгузники, кофе, чай, туалетная бумага, шоколадки, конфеты, шампуни, пасты, средства для мытья посуды. Цены указаны с ватами и без них.

 

Кавалерийские продавцы очень чутко реагируют на изменения рынка.

 — Белорусы — это наши основные покупатели. Многие знают русский язык, могут все объяснить и показать. Если мы видим, что что-то пользуется популярностью, то сразу же закупаем. Есть и сезонная торговля — например, многие наши предприниматели в середине ноября начинают торговать искусственными елками, гирляндами и украшениями. По-настоящему нам в последние годы приходится выживать- сказывается конкуренция с большими торговыми центрами, да и недавно рядом открыли супермаркет — за продуктами многие заезжают туда, хотя и у нас на рынке есть свои торговые ряды, — рассказывает один из продавцов.

Следующий пункт нашей поездки — галереи. Их в центре города два — «Галерея Бяла» и «Альфа». Есть еще «Оутлет» и галерея Юровецка, которые тоже входят в некоторые торговые маршруты гродненцев. Мы едем в «Галерею Бяла», правда, по пути водитель высаживает желающих затовариться в «Альфе». Торговые центры находятся недалеко друг от друга и отличаются наличием разных магазинов. Например, в «Бялой» нет магазина Zara.

— В галереях хорошо. Не надо мерить «на картонке». Можно спокойно походить, посмотреть. Но я приезжаю всего в несколько магазинов и чаще всего знаю, что хочу купить, — говорит одна из пассажирок нашей маршрутки. Через несколько минут после остановки около входа в торговый центр наши «коллеги по шоппингу» уже скрываются за дверями магазинов. На посещение галереи выделено всего два часа. Водитель просит не опаздывать: задержишься на полчаса и можно застрять в очереди из маршруток на границе.

Перед рождественскими праздниками «Галерея Бяла» украшена гирляндами, а магазины предлагают специальные праздничные коллекции. Правда, скидок немного, что несколько разочаровывают гродненцев.


Еще один пункт, куда едут белорусы — местные аптеки. Люди приезжают со списками и рецептами. Вот где настоящие очереди и толкотня. Наши соотечественники берут витамины, наборы с микроэлементами, лекарства, которые не продаются у нас, и медикаменты по рецептам. Говорят, что в Польше качество лучше и цена на многие позиции получается ниже. Аптеки, кстати, тоже выписывают ваты.

 

Едем в «Ашан». Здесь тоже нет особого ажиотажа. Большие очереди только в отдел готовой продукции — разбирают курицу-гриль за 11,99 злотых за килограмм (6,59 белорусских рублей). Но у кого она пользуется популярность — у поляков или белорусов — понять трудно. Покупают и те, и те.


На посещение гипермаркета выделено два часа. Пассажиры маршрутки говорят, что, в принципе, если ехать со списком нужных продуктов, то этого времени вполне хватит, а вот если гулять по рядам, то рискуешь не успеть к назначенному сроку.

 — Цены, кстати, здесь на многие позиции сравнялись и с нашими. В гродненских магазинах сейчас тоже устраивают распродажи. Смысл только оформлять Tax Free. Вот я сейчас вернула деньги за четыре свои предыдущие поездки — получилось 300 злотых. (164 рубля). Можно снова ехать «по закупы» — улыбается одна из пассажирок.

«В Белостоке выгодно покупать, но оформляя ваты». Что и почем сейчас покупают в Польше белорусы

Смоленск: «Отбить» проезд на разнице белорусских и российских цен еще нужно постараться

Еще несколько лет назад многие жители Могилевской и Витебской областей ездили в шоп-туры в Россию: открытая граница и безвизовый режим, плюс близость к крупным городам. Мы съездили «на закупы» в Смоленск и посмотрели, где и что покупают белорусы. Сейчас билет в одну сторону стоит 15 рублей, обратно — около 17.


Маршрутка из Могилева в Смоленск и обратно ходит ежедневно: в 8 утра — отправление из белорусского облцентра. К примеру, в маршрутке, на которой мы ездили в Смоленск, до конечной остановки ехали не все, некоторые выходили в Орше. Более того, не все едут за покупками: кто-то — по работе, пара человек ехало домой.

В Смоленске пассажиров высаживают традиционно около торгового центра «Галактика». На шопинг — чуть больше 4 часов. В 11 утра в ТЦ немноголюдно. Сразу у входа можно выбрать искусственную ель — розовую, белую, зеленую, «Таежную», «Голубую» или самую дорогую «Рублевскую». Елки немаленькие, от полутора метров. И цены колются. Самая низкая и дешевая — розовая, от 113,4 до 180 рублей (тут и далее указаны цены в белорусских рублях. — TUT.BY) в зависимости от высоты.

Белорусов, кстати, найти в Смоленске среди покупателей довольно просто — по фразам «а у нас это стоит…» или «на наши это будет…».

— «Отбить» проезд на разнице белорусских и российских цен еще нужно постараться, — говорит Евгения. Она из Орши и приехала с мужем в Смоленск на своей машине. — Еще года три назад мы гораздо чаще приезжали в Смоленск. Закупались по полной: мука, макароны, подсолнечное масло, алкоголь, рыба, курица. Брали себе и знакомым перепродавали. А сейчас цены почти одинаковы, да и позволить мы себе можем гораздо меньше — зарплаты никакие. Приехали только потому, что муж нашел тут какие-то запчасти для машины дешевле. Он пошел на рынок, а я просто гуляю, его жду.

Евгения замечает, что в «Галактике» есть те же сетевики, что и в Беларуси. Правда, ассортимент в них гораздо больше, но цены примерно те же. Жительница Орши говорит, что хочет посмотреть цены на рыбу на местном рынке.

Ассортимент рыбы и морепродуктов в Смоленске солидный. Только креветок — 12 видов, из России и Китая, от обычной мелкой неочищенной по 17 рублей за килограмм до «медвежьей» за 47,38 рубля.

Тут можно купить каракатицы из Вьетнама за 17,35 рублей, конечности краба стригуна за 65,4 рубля, гребешки в раковинах за 9,68 рубля, крупные очищенные — 50 рублей. Филе тунца продают по 27,69 рублей за килограмм. Для сравнения, филе пангасиуса стоит 8 рублей за кило.



Икры много — красной и черной, в стеклянных и железных банках, в пластиковых контейнерах. Даже замороженная есть — лососевая кеты по 19,35 рубля за 140-граммовую железную банку. 230-граммовая стеклянная банка красной икры горбуши будет стоить 31,86, нерки — 32,7 рубля.


Виталий в Смоленске по работе. С коллегой они решили по пути зайти прицениться именно к икре. И они разочарованы, потому что «раньше все было дешевле».

Заходим в еще один магазин поблизости — «Океан». Он продовольственный, с большим рыбным отделом. Тут практически тот же ассортимент, и цены одинаковые. Замороженные тушки потрошеной семги без головы — 23,69 — 25,36 рублей за кило в зависимости от размера рыбы и страны вылова: Россия, Чили, Турция. Потрошеная мороженая форель без головы — 19,85 — 24,19 рублей. Из новенького — лангусты за 29,69 — 30 рублей.

 

Самая дешевая соленая форель в вакуумной упаковке — от белорусского производителя «Санта Бремор»: 10,34 рублей за 200 граммов. Такая же от российского «Русского моря» стоит 10,51 рублей. В Беларуси тот же «Санта Бремор» дешевле рубля на два.


Рыбу обратно в Беларусь из Смоленска в нашем рейсе никто не вез. Да и в принципе огромных сумок не было. А были 5-литровая бутылка подсолнечного масла, 10-килограммовый пакет муки, немного одежды, косметика, автомагнитола.

— Времена «закупов» прошли, — говорит могилевчанка Галина. Она ездила в Смоленск «по делам», а возвращается с небольшим пакетом. В нем — свитер, джинсы, шапка, спортивные штаны. — Во-первых, цены не сильно отличаются, и чтобы отбить, например, билет на маршрутку — а это 32 рубля, — нужно набить огромную сумку. Во-вторых, чтобы эту самую сумку набить, нужны деньги, а их у нас, белорусов, уже нет. Ту же технику проще брать в рассрочку в наших магазинах. Мой кум в Шкловском районе, кстати, вообще холодильник «Атлант» заказывал в России. Даже с доставкой вышло дешевле.

«Времена закупов прошли». За чем белорусы едут в шоп-туры в Смоленск

Чернигов: «Не едут белорусы, доллар у нас припал немного»

Маршрут «шоп-тура» в Чернигове уже много лет неизменен — базы на Щорса (на самом деле улица уже года два как переименована в Ивана Мазепы), затем — городской рынок, после — торговые центры «Голливуд» и «Эпицентр».

Но сначала обмен валюты. Курс доллара к гривне и у местных валютчиков, и в банке примерно одинаковый, чуть больше 23. Белорусы разочарованы — им выгоднее, чтобы он был выше.

Кроме пассажиров гомельского микроавтобуса на базах ни души. На парковке несколько машин с украинскими номерами.

— Не едут белорусы, доллар у нас припал немного и говорят, что стало невыгодно, — вздыхает у витрины с бытовой химией продавец.


Тем не менее багажник гомельской маршрутки потихоньку заполняется.

— 450 гривен (около 40 белорусских рублей. — Прим. ред.)! — с гордостью демонстрирует елку мужчина. — У нас такая раза в два дороже. Так что я уже поездку отбил, — довольный гомельчанин загружает обновку в бус и спешит в другие павильоны. Обязательно надо глянуть обувь — ее здесь всегда брать выгодно. К примеру, фабричные кожаные сапоги можно купить за 50 долларов.


Через дорогу от баз еще одно место притяжения для шоп-туристов — привокзальный рынок. Считается, что там самые недорогие в Чернигове продукты. В микроавтобусе появляются пакеты с шампиньонами по 45 гривен (4 рубля), хурмой по 30 гривен (2,5 рубля) и яблоками по 11 гривен (1 рубль).

А вот стиральные порошки и прочую бытовую химию никто из белорусов теперь не берет — невыгодно.

Следующий пункт шоппинга — Центральный рынок. В маршрутке обсуждают украинские цены. Женщина средних лет хвалится, что купила пальто за 50 долларов. Но это скорее удача, в большинстве же гомельчане приходят к выводу, что ехать на закупы теперь невыгодно.

Через два часа гомельчане снова в маршрутке. Многие разочарованы — цены на рынке в переводе на белорусские даже выше, чем в Гомеле. Последняя надежда на торговые центры — есть шанс нарваться на честные рождественские скидки. Часть покупателей просит завезти их в «Эпицентр», другая — в гламурный «Голливуд». Но и оттуда белорусы выходят не сильно затаренные.


У кого-то в руках светящееся новогоднее дерево за 450 гривен (около 40 рублей), кто-то купил на скидке в Jysk подушку за 100 гривен (9 рублей), кому-то повезло отыскать в дорогом «Голливуде» магазин молодежной одежды с майками по 70 гривен (6 рублей).

 

А вот поход в продуктовый супермаркет «Сiльпо» белорусов разочаровал — почти все дороже, чем дома. К примеру, знаменитая «рошеновская» коровка на скидках стоит 66 гривен, а это почти 6 белорусских рублей. «Да в нашем „Евроопте“ она 4 рубля!» — возмущены белорусы.


Многие гомельчане не скрывают — поездкой остались недовольны. «Если так пойдет и дальше, то скоро не мы будем ездить к украинцам, а они к нам».

«Скоро украинцы к нам будут ездить, а не мы к ним». Проверили, стоит отправляться «на закупы» в Чернигов

Туроператоры: «Раньше сумки ногами в багажник запихивали, теперь свободно»

Мы поинтересовались у туроператоров, которые занимаются «шоп-турами», насколько активно белорусы ездят за покупками в соседние страны.

— Если говорить про Литву, у нас есть две программы шоп-туров. Одна с рынком — заезжаем на Гарюнай — это что-то вроде наших Ждановичей. Вторая без рынка, только по торговым центрам, — рассказали нам в компании Летто-тур. — Люди, которые ездят в туры без заезда на рынок, в основном это те, кто сделал визу и ему нужно первый раз выехать в Е через Литву. В основном они выходят в старом городе, идут гулять. А если и делают какие-то покупки, то по минимуму. Такого как раньше, что люди шли с огромными сумками, нет.


Одна из основных причин, почему белорусы перестали затариваться в Литве — это цены. В турагентстве отмечают, что они практически такие же как и у нас. Плюс лимиты провоза товаров изменились.

 

— 2018 год был аномальным по количеству поездок в шоп-туры. Там менялись лимиты ввоза товаров — переходили с 50 на 25 кило. У людей тогда был последний шанс что-то привезти большое. Поэтому сравнивать прошлый год с этим нельзя, — говорят в турфирме. — Сказать, что в этом году в принципе намного меньше ездить стали, нельзя. Если только чуть-чуть. Самостоятельно ездить в Вильнюс намного дороже — страховку на машину купить, заправиться нужно. А тур стоит всего 30−35 рублей. С этими деньгами иной раз даже в магазин за покупками не пойдешь, потому что понимаешь, что не впишешься. Но люди стали более требовательными. Раньше просто садили их в автобус и везли. Теперь и Wi-Fi нужен, и розетки чтоб были, и прочие удобства.

По словам туроператора, года три назад люди все-таки больше ездили в шоп-туры.

— Даже конкурентов у нашей фирмы, которые их организовывали, было больше. Программами без заезда на рынок занималось с пол десятка фирм, сейчас только две вместе с нашей, — констатировали в турфирме.

В еще одной турфирме подтвердили, что количество желающих поехать в шоп-тур упало за последний год не намного, а Вильнюс по-прежнему одно из любимых направлений у белорусов.

— Благодаря тому, что упростили получение виз через визовые центры, увеличилось количество тех, кто их хочет распечатать, — рассказывают в компании BUS.BY. — А вот пересмотр лимитов сыграл нам не на руку. Раньше можно было привезти до 50 килограммов товара по весу и на сумму 1,5 тысячи евро.

Кака говорит туроператор, перед новым годом люди больше ездят за покупками, но вообще именно на закупы поток людей немного снизился.

— Сейчас едет и два, и три автобуса, люди хотят купить к столу что-то импортное и подешевле, к примеру, сыр с плесенью, кофе, подарки детям. В январе людей будет меньше, деньги все потратят, — продолжает собеседница. — Но Вильнюс в этом плане в более выгодном положении. Во-первых, он ближе чем та же Польша. Прохождение границы занимает меньше времени, люди пораньше приезжают домой, а из Польши поздно ночью. Цены в Вильнюсе от польских не всегда отличаются в большую сторону. К примеру, 500 граммов кофе Даллмайер в Вильнюсе стоит 3,2 евро (7,51 рубля), в Польше — 4,5 евро (10,56 рубля). У нас такой по 15 с хвостом рублей продают. В Вильнюс есть смысл ехать и тем, кто любит брендовую одежду, там коллекции поновее. Но когда у тебя ограничение по весу 20 килограммов, сильно не разгонишься. Пару пачек кофе, красную рыбу, пару вещей и все. Поэтому едут чаще, но меньше покупают. Сейчас нет такого, чтоб багажники были забиты сумками. Раньше в Белостоке сумки ногами в багажник запихивали, теперь свободно.


Некоторые едут даже для того, чтобы просто купить алкоголь в Дьюти фри. Некоторые хотят цеппелин поесть вкусных, перечисляет туроператор причины поездок.

— Еще в шоп-туры ездят в Москву. Туда идут автобусы каждый день кроме субботы. Туда едут на оптовые закупки. Кто-то для себя, понемногу, потому что если не покупаешь большим оптом, цена не очень выгодная. Едут мелкие ипэшники, кто еще держится на ногах, сейчас стараются мишуру привезти, украшения какие-то, перед Пасхой искусственные цветы, — говрят в турфирме.

На сайте турфирмы Экономим.by написано, что оне организовывают шоп-туры в украинский Хмельницкий.

— Нет, в Украину мы уже не возим. Когда там началась война, спрос на шоп-туры сильно упал. А после мы уже не стали их возобновлять, — сказали в компании, когда мы туда позвонили.

Также туроператоы отмечают, что в последнее время спросом стали пользоваться шоп-туры в Берлин. Люди туда ездят на распродажи.

Читайте также

 
 
Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY съездил в шоп-туры в 4 соседние страны - Литву, Польшу, Украину и Россию и посмотрел, чем и почем закупаются белорусы, а также сколько там стоят «новогодние»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Старые песни о главном: в Японии захотели потребовать у России все Курильские острова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика