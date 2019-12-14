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Прогноз курса белорусского рубля: он девальвируется к доллару уже в понедельник

15.12.2019 14:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с продажей валюты для уплаты налогов, ее предложение на БВФБ должно значительно вырасти, что может привести к стабилизации курса белорусского рубля, пишет специаизированный сайт финансовой и банковской информации Select.by.

На уходящей неделе курс доллара не вырос, как ожидалось, а снизился, но произошло это, в основном, в связи с ослаблением американской валюты на рынке форекс и на Московской бирже. Правда, и стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась за неделю всего на 0,4%, а объем торгов иностранными валютами снизился, что указывает на уменьшение спроса на иностранную валюту.

На следующей неделе завершается период уплаты налогов, и некоторые предприятия будут продавать валюту, чтобы получить рубли. В обычных условиях это могло бы привести к укреплению белорусского рубля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Однако этому будет препятствовать другой фактор — увеличение спроса на валюту в связи с ростом бюджетных расходов, а также со стороны импортеров, которые будут конвертировать полученную в РБ валютную выручку.

Спрос на валюту может оказаться довольно значительным, на что указывает большой запас рублевой ликвидности, сформировавшийся в банковской системе РБ. Лишние деньги банки размещают на депозитах в Нацбанке. Так, на аукционе по размещению средств на семидневные депозиты, проведенном 11 декабря, банки предложили 3,323 млрд. рублей, и Нацбанк их все взял. Средневзвешенная ставка при этом составила 8,89% годовых.

Наличие столь значительного объема рублевых ресурсов создает серьезный риск девальвации белорусского рубля в случае возникновения панических настроений на рынке.

В связи с этим Нацбанк пытается связать рубли на более длительные сроки, для чего начал размещать среднесрочные облигации. 11 декабря он на двух аукционах продал облигации, номинированные в белорусских рубля, со сроком обращения 91 и 364 дня.

На следующей неделе объем лишних денег в банковской системе снизится, так как их часть уйдет на уплату налогов.

Можно ожидать, что в целом налоговые платежи поддержат белорусский рубль, поэтому стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за неделю изменится незначительно. Но колебания курса доллара на БВФБ могут иметь место в связи с изменением его курса на рынке форекс.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В связи с продажей валюты для уплаты налогов, ее предложение на БВФБ должно значительно вырасти, что может привести к стабилизации курса белорусского рубля, пишет...
 
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