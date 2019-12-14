На Тайване мужчина жёг канистры с бензином в квартире и спровоцировал пожар

Источник материала: СТВ

Новости мира. Семь человек погибли, еще двое получили сильные ожоги при пожаре на юге острова Тайвань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все пострадавшие госпитализированы.





Трагедия произошла по вине 21-летнего мужчины, который поджег две пятилитровые канистры с бензином в жилом доме. Позже он добровольно сдался властям.





В момент пожара в здании находилось почти 50 человек. 37 из них успели эвакуировать. Уже спустя два часа спасатели ликвидировали возгорание.