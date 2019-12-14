|
Питбуль напал на 25-летнего жителя Бреста и откусил ему тот самый орган
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел 26 октября. Сейчас владельца собаки разыскивают правоохранители.
Как стало известно, инцидент произошел вечером 26 октября в Бресте. На 25-летнего молодого человека напала собака и укусила в область паха. Владелец собаки пытался ее остановить, но питбультерьер не послушался хозяина,
В результате происшествия парню были причинены телесные повреждения. Медработники сделали молодому человеку операцию и вернули орган на место.
Сейчас правоохранители разыскивают хозяина собаки. Приметы мужчины, который гулял с собакой, - 40-45 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, был одет в черные штаны, куртку темного цвета (возможно, с капюшоном) и туфли. Собака пепельного окраса (светлая).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 26 октября. Сейчас владельца собаки разыскивают правоохранители.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)