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В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт

15.12.2019 14:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт

Высота его стен превышает 2 метра. Эта зимняя композиция уже открыта для посетителей.

В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт

По словам организаторов, это самый крупный в США лабиринт, сделанный из чистого прозрачного льда. При его сооружении были использованы 300 ледяных блоков, общим весом более 50 тонн. Их доставили в Вашингтон из штата Миссури.

В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт

В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт

Для добавления праздничной атмосферы внутри лабиринта используется яркая подсветка. 

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Новости США. В Вашингтоне построили огромный ледяной лабиринт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высота его стен превышает 2 метра. Эта зимняя...
 
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