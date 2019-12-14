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23-летняя красавица из Ямайки стала «Мисс мира». Что известно о девушке?

15.12.2019 14:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Победительницей конкурса «Мисс мира» стала 23-летняя жительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Масштабное шоу прошло в Лондоне.

23-летняя красавица из Ямайки стала «Мисс мира». Что известно о девушке?
Фото: instagram.com/toniannsingh

Титул первой вице-мисс достался участнице из Франции, а второй – представительнице Индии.

23-летняя красавица из Ямайки стала «Мисс мира». Что известно о девушке?
Фото: missworld.com

Тони-Энн Сингх стала второй участницей из Ямайки за всю историю конкурса, которой удалось стать победительницей. В прошлый раз титул достался представительнице этой страны 26 лет назад.

23-летняя красавица из Ямайки стала «Мисс мира». Что известно о девушке?
Фото: instagram.com/toniannsingh

Что известно о новой «Мисс мира»? 

Получив корону, девушка взволнованно отметила, что благодарна за такую возможность. «Но больше всего я думаю о работе, которую должна выполнить, и о том, что у меня есть платформа и средства для этого. Я готова идти и работать».  

23-летняя красавица из Ямайки стала «Мисс мира». Что известно о девушке?
Фото: instagram.com/toniannsingh

В соцсетях Тони-Энн в первую очередь поблагодарила свою страну за веру в нее, а также посвятила очень теплые слова своей маме.

«Мама, я люблю тебя. Я хочу хотя бы наполовину стать той женщиной, которой ты являешься. Ты моя сила, мой главный сторонник, болельщик, фанат и мой лучший друг». 

23-летняя красавица из Ямайки стала «Мисс мира». Что известно о девушке?
Фото: instagram.com/toniannsingh

Девушка училась в университете во Флориде – изучала психологию, а также была президентом студенческой ассоциации в кампусе.

23-летняя красавица из Ямайки стала «Мисс мира». Что известно о девушке?
Фото: instagram.com/toniannsingh

В свободное время Тони любит петь, готовить, заниматься волонтерством. Одним из увлечений является оперное пение.

23-летняя красавица из Ямайки стала «Мисс мира». Что известно о девушке?
Фото: instagram.com/toniannsingh

Неделю назад прошел еще один из популярных конкурсов красоты – «Мисс Вселенная».

Его победительницей стала представительница ЮАР. Вот как она выглядит – смотрите здесь.

Люди в материале: Тони-Энн Сингх
 
 
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Победительницей конкурса «Мисс мира» стала 23-летняя жительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Масштабное шоу прошло в Лондоне. Фото: instagram.com/toniannsingh Титул первой вице-мисс...
 
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