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23-летняя красавица из Ямайки стала «Мисс мира». Что известно о девушке?
Источник материала: СТВ
Победительницей конкурса «Мисс мира» стала 23-летняя жительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Масштабное шоу прошло в Лондоне.
Титул первой вице-мисс достался участнице из Франции, а второй – представительнице Индии.
Тони-Энн Сингх стала второй участницей из Ямайки за всю историю конкурса, которой удалось стать победительницей. В прошлый раз титул достался представительнице этой страны 26 лет назад.
Что известно о новой «Мисс мира»?
Получив корону, девушка взволнованно отметила, что благодарна за такую возможность. «Но больше всего я думаю о работе, которую должна выполнить, и о том, что у меня есть платформа и средства для этого. Я готова идти и работать».
В соцсетях Тони-Энн в первую очередь поблагодарила свою страну за веру в нее, а также посвятила очень теплые слова своей маме.
Девушка училась в университете во Флориде – изучала психологию, а также была президентом студенческой ассоциации в кампусе.
В свободное время Тони любит петь, готовить, заниматься волонтерством. Одним из увлечений является оперное пение.
Неделю назад прошел еще один из популярных конкурсов красоты – «Мисс Вселенная».
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Победительницей конкурса «Мисс мира» стала 23-летняя жительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Масштабное шоу прошло в Лондоне. Фото: instagram.com/toniannsingh Титул первой вице-мисс...
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