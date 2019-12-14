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15 декабря отмечается международный день чая: эксперты дали советы по выбору напитка

15.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

15 декабря отмечается международный день чая: эксперты дали советы по выбору напитка

Чай – один из самых популярных напитков во всем мире.

Международный день чая отмечается 15 декабря. По этому поводу специалисты Роспотребнадзора опубликовали на своем сайте рекомендации по выбору качественного продукта.

Как утверждают эксперты, чай – один из самых популярных напитков во всем мире, чаще люди пьют только воду. При этом чаем считается только продукт, изготовленный из листьев camellia sinensis без каких-либо других примесей. Существует шесть видов чая – это черный, зеленый, пуэр, белый чай, улун и желтый. Они отличаются степенью ферментации растения.

Первое, на что советуют обращать внимание специалисты при покупке чая, – это упаковка. Она должна быть целой и содержать информацию о составе продукта, производителе, сроке годности или дате его окончания.
Признаком качественного продукта являются хорошо скрученные чайные листья примерно одного размера и оттенка. Чайной крошки и стеблей в упаковке быть не должно.

Сам напиток после приготовления отличается прозрачным и ярким цветом, а также терпким вкусом без запаха плесени, сырости или гари. Важным, по словам экспертов, является способ заваривания чая. Заливать кипящей водой его не рекомендуют, из-за этого напиток может горчить. Черный чай, пуэр и улун лучше заваривать кипятком 90 градусов Цельсия, а зеленый и белый — водой температурой 75-80 градусов.
Не стоит, по словам специалистов, заварку разбавлять кипятком, а также использовать ее несколько дней. В таком случае чай лишается полезных свойств. Мало того, в холодном напитке быстро размножаются бактерии.
Хороший, правильно приготовленный чай является очень ценным. Напиток содержит  такие биологически активные вещества, как катехины, кофеин, L-теанин, танины, теафлавины. Все они оказывают антимикробное, противовоспалительное, антиоксидантное действие.

mir24.tv
 
 
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Чай – один из самых популярных напитков во всем мире. Международный день чая отмечается 15 декабря. По этому поводу специалисты
 
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