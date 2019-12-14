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Кому достанется путёвка в элиту мирового хоккея? В Минске завершается молодёжный ЧМ

15.12.2019 14:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самое масштабное событие года в белорусском хоккее. В Минске завершается молодёжный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 команд, 7 соревновательных дней, 15 напряженных матчей и всего одна путевка в элиту мирового хоккея. Кому она достанется, узнаем совсем скоро.

Кому достанется путёвка в элиту мирового хоккея? В Минске завершается молодёжный ЧМ

Заключительные матчи 15 декабря проходят в «Чижовка-Арене». В последнем туре белорусы сыграют с датчанами. А вообще, Беларусь не первый раз организовывает турнир такого уровня. Достаточно вспомнить 2014 год. Тогда Минск впервые принял чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. И по мнению экспертов, гостей и болельщиков это мировое первенство стало одним из лучших за всё время проведения соревнований.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Самое масштабное событие года в белорусском хоккее. В Минске завершается молодёжный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе...
 
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