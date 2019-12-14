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Белорусская «молодежка» потеряла шансы на выход в элиту

15.12.2019 14:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодежная сборная Беларуси по хоккею потеряла шансы выиграть чемпионат мира в первом дивизионе, который проходит в Минске. Это стало известно после победы Австрии над Словенией — 4:1.


Фото: Виталий Горбатюк, hockey.by

Именно австрийцы досрочно стали победителями турнира. Примечательно, что эта сборная проиграла в первом туре Беларуси (3:4). Более того, Австрия изначально считалась одним из аутсайдеров, а на чемпионат приехала без своей главной звезды — 18-летнего Марко Росси, который в этом сезоне набрал уже 56 (18+38) очков в 24 играх OHL. Он является одним из претендентов на первый раунд драфта НХЛ-2020.

В его отсутствие лидером Австрии стал форвард швейцарского «Давоса» Бенджамин Баумгартнер, являющийся лучшим бомбардиром турнира.

Что касается нашей команды, то белорусы считались безусловным фаворитом чемпионата, собрав для домашнего турнира один из своих лучших составов в истории. Наша команда победила Австрию (4:3) и Словению (4:1), но уступила в овертайме Латвии (2:3 ОТ) и Норвегии (2:3 ОТ). Завершающий матч Беларусь проведет с Данией.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею потеряла шансы выиграть чемпионат мира в первом дивизионе, который проходит в Минске. Это стало известно после победы...
 
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