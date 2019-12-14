Тысяча человек просила сделать велодорожку вокруг Минского моря. Власти ответили

Источник материала: KYKY

В начале октября на сайте «Удобный город» появилась петиция: минчане просили сделать вокруг Минского моря велодорожку. Авторы обращения взывали к тому, что стране нужна «здоровая нация» – и «нет ничего лучше, чем выехать за город по велодорожке к Минскому морю». Там ведь нет выхлопных газов, чистый воздух и красивый вид. Спустя два месяца пришел ответ. Довольно суровый, кстати.

Как выглядела петиция о велодорожке

Минчане писали, что велодорожка, ведущая за пределы Минска, заканчивается неудобно – в аквапарке «Лебяжий». Ехать дальше можно под МКАД, вдоль ресторана «Шашлычный двор» до бургерной «Гриль Манеро», и все. Оставшаяся чать пути – только по проезжей части. А там «удовольствие велосипедиста» заканчивается.

«Просим помочь зародившемуся велодвижению в нашей стране и реализовать такой масштабный проект, как велодорожка вокруг всего Минского моря. Пускай не сразу весь, с отдельными участками, но сделать в течение двух-трех лет», – призывали авторы петиции.

Электронное обращение поддержало «Минское велосипедное общество». Петиция собрала 1037 подписей и отправилась в Минский райисполком.

Что ответили власти города

Ответ пришел за подписью первого зампреда Минрайисполкома Владимира Юргевича. Он был краток: сейчас «строительство нового веломаршрута вокруг Минского моря не планируется». Более того, в Минрайисполкоме намекнули, что бюджетные средства вряд ли выделят на создание велодорожек. Когда формируют инвестпрограмму Минской области, предпочтение отдают больницам, школам, детским садам и поликлиникам.

Фото обложки: Надя Саблин.