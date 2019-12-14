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Под Солигорском «Газель» врезалась в маршрутку. Погибла 50-летняя пассажирка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП под Солигорском. 15 декабря возле деревни Кулаки в маршрутку врезалась «Газель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оба автомобиля двигались в попутном направлении. От удара микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево. Туда же съехала и «Газель».
В результате аварии погибла 50-летняя пассажирка маршрутки. Травмы получили оба водителя и ещё двое пассажиров. Они доставлены в больницу. Причины ДТП устанавливаются.
А тем временем синоптики предупреждают: обстановка на дорогах и впредь будет не самой благоприятной. В ближайшие сутки по-прежнему – дождь и мокрый снег. Так что, водители, будьте готовы к гололедице.
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Новости Беларуси. ДТП под Солигорском. 15 декабря возле деревни Кулаки в маршрутку врезалась «Газель», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба...
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