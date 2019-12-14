Американский генерал заявил о создании ракеты, способной преодолеть российские ПВО

Источник материала: Ежедневник





Ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля", которую разрабатывает корпорацией Lockheed Martin для ВВС и ВМС США, якобы сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны.

Об этом изданию Breaking Defense рассказал американский генерал Джон Рафферти, пишет РИА Новости .

По его словам, на европейском театре боевых действий ракету будут использовать в первую очередь как контрмеру российским системам ПВО. При этом в Тихом океане она призвана противодействовать китайским боевым кораблям.

Военный подчеркнул, что разработка должна будет заменить тактическую ракетную систему ATACMS. По размеру ракета будет меньше предшественницы. Это позволит разместить в установках больше зарядов.

Издание сообщает, что успешное испытание PrSM проводилось на полигоне "Уайт Сэндз" в Нью-Мексико десятого декабря. Ракета преодолела приблизительно 240 километров и поразила все цели.