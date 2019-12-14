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Американский генерал заявил о создании ракеты, способной преодолеть российские ПВО

15.12.2019 14:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Американский генерал заявил о создании ракеты, способной преодолеть российские ПВО

Ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля", которую разрабатывает корпорацией Lockheed Martin для ВВС и ВМС США, якобы сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны.

Об этом изданию Breaking Defense рассказал американский генерал Джон Рафферти, пишет РИА Новости.

По его словам, на европейском театре боевых действий ракету будут использовать в первую очередь как контрмеру российским системам ПВО. При этом в Тихом океане она призвана противодействовать китайским боевым кораблям.

Военный подчеркнул, что разработка должна будет заменить тактическую ракетную систему ATACMS. По размеру ракета будет меньше предшественницы. Это позволит разместить в установках больше зарядов.

Издание сообщает, что успешное испытание PrSM проводилось на полигоне "Уайт Сэндз" в Нью-Мексико десятого декабря. Ракета преодолела приблизительно 240 километров и поразила все цели.

 
 
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Ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса "земля-земля", которую разрабатывает корпорацией Lockheed Martin для ВВС и ВМС США, якобы сможет преодолеть российскую систему...
 
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