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В Беларуси появится Национальная премия в области изобразительного искусства

15.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Объявлен конкурс «Национальная премия в области изобразительного искусства».

Республиканский конкурс «Национальная премия в области изобразительного искусства» в 2019–2020 годах объявило Министерство культуры Беларуси, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Национальном историческом музее.

Конкурс проводится в 10 номинациях: «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Дизайн», «Актуальное искусство» (арт-объект, инсталляция), «Художественная фотография», «Монументальное и монументально-декоративное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Искусствоведение и критика», «Творческий дебют».

Участвовать могут как авторы произведений изобразительного искусства, так и авторы литературных произведений о нем. Важно, чтобы работы были созданы в течение трех лет, предшествующих 2020-му. Гражданство и наличие профессионального образования не имеет значения, но важно быть членом творческих союзов. Принимаются на конкурс и коллективные труды.

Один автор (коллектив) может участвовать только с одним произведением и только в одной номинации. Не принимаются курсовые и дипломные работы учащихся и студентов, получающих профильное образование.

В номинации «Творческий дебют» подать заявки могут авторы в возрасте до 31 года.

Прием заявок осуществляется по 15 января в Национальном историческом музее. С инструкцией о порядке организации и проведения конкурса можно ознакомиться на сайте музея или Министерства культуры.

Уже в 2020 году отборочная комиссия выберет по 10 работ в каждой номинации для участия в Республиканской выставке современного изобразительного искусства. Победителей определит жюри по итогам открытого просмотра. Они получат денежные премии в размере 100 базовых величин, дипломы и специальные призы.

Предусмотрено и награждение творческих работников, юридических или физических лиц дипломами «За вклад в развитие изобразительного искусства», «Меценат изобразительного искусства» и специальными призами.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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Объявлен конкурс «Национальная премия в области изобразительного искусства». Республиканский конкурс «Национальная премия в области изобразительного...
 
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