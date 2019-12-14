ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск обогнал Берлин, Бостон и Лос-Анджелес по зарплатам айтишников

15.12.2019 15:28 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Минск вошел в пятерку лидеров (из 45 городов мира) с самыми высокими зарплатами разработчиков. Он обогнал Берлин, Бостон и Чикаго, что следует из отчета Habr.com.

Как проводились расчёты – и насколько они отражают правду

Habr узнал, какие зарплаты получают разработчики из городов России, Киева, Минска и всех остальных. В этом ему помогли ресурсы moikrug.rudou.uadev.by и glassdoor.com соответственно. На этих сервисах юзеры сами указывают свои компетенции, места, где живут, и уровни зарплат, пишет TUT.by. 

Чтобы выяснить стоимость жизни в городах мира, Habr использовал индекс стоимости жизни и арендной платы, который считает сервис numbeo.com. Он сравнивает цены на потребительские товары, включающие арендную плату, с аналогичными ценами в Нью-Йорке.

Налоги городов мира Habr взял из самых разных открытых источников. В некоторых странах применяется дифференцированная налоговая ставка, которая зависит не только от суммы дохода, но и от множества других факторов: наличие семьи, детей, религиозная конфессия и так далее. Поэтому для простоты Habr предполагал, что работник холост, не имеет детей и не принадлежит ни к какой религиозной конфессии. Уточняется, что все зарплаты в России, Украине и Беларуси указываются после выплаты налогов, а в других странах – до выплаты.

Каким получился результат

Взяв в охапку все нужные показатели, Habr сопоставил, сколько товаров и услуг можно купить в каждом городе по сравнению с аналогичными товарами и услугами в Москве. Ресурс назвал это индексом обеспеченности. Если для города этот индекс, например, равен 1,5, значит, на ту зарплату, с теми ценами и налогами, которые есть в городе, можно купить товаров в полтора раза больше, чем в Москве.

Минск вошел в первую пятерку рейтинга (точнее замкнул ее) – и опередил такие города, как Берлин, Чикаго, Бостон, Гонконг, Хельсинки, Москва, Варшава, Лос-Анджелес, Тель-Авив, Нью-Йорк и так далее. Полный список смотрите по ссылке.


Читайте по теме: «Даже соседи слышали, как сильно он хотел подчиняться». Типология секса с беларуским айтишником

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск вошел в пятерку лидеров (из 45 городов мира) с самыми высокими зарплатами разработчиков. Он обогнал Берлин, Бостон и Чикаго, что следует из отчета Habr.com. Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси появится Национальная премия в области изобразительного искусства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика