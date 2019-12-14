Минск обогнал Берлин, Бостон и Лос-Анджелес по зарплатам айтишников

Источник материала: KYKY

Минск вошел в пятерку лидеров (из 45 городов мира) с самыми высокими зарплатами разработчиков. Он обогнал Берлин, Бостон и Чикаго, что следует из отчета Habr.com.

Как проводились расчёты – и насколько они отражают правду

Habr узнал, какие зарплаты получают разработчики из городов России, Киева, Минска и всех остальных. В этом ему помогли ресурсы moikrug.ru , dou.ua , dev.by и glassdoor.com соответственно. На этих сервисах юзеры сами указывают свои компетенции, места, где живут, и уровни зарплат, пишет TUT.by.

Чтобы выяснить стоимость жизни в городах мира, Habr использовал индекс стоимости жизни и арендной платы, который считает сервис numbeo.com . Он сравнивает цены на потребительские товары, включающие арендную плату, с аналогичными ценами в Нью-Йорке.

Налоги городов мира Habr взял из самых разных открытых источников. В некоторых странах применяется дифференцированная налоговая ставка, которая зависит не только от суммы дохода, но и от множества других факторов: наличие семьи, детей, религиозная конфессия и так далее. Поэтому для простоты Habr предполагал, что работник холост, не имеет детей и не принадлежит ни к какой религиозной конфессии. Уточняется, что все зарплаты в России, Украине и Беларуси указываются после выплаты налогов, а в других странах – до выплаты.

Каким получился результат

Взяв в охапку все нужные показатели, Habr сопоставил, сколько товаров и услуг можно купить в каждом городе по сравнению с аналогичными товарами и услугами в Москве. Ресурс назвал это индексом обеспеченности. Если для города этот индекс, например, равен 1,5, значит, на ту зарплату, с теми ценами и налогами, которые есть в городе, можно купить товаров в полтора раза больше, чем в Москве.

Минск вошел в первую пятерку рейтинга (точнее замкнул ее) – и опередил такие города, как Берлин, Чикаго, Бостон, Гонконг, Хельсинки, Москва, Варшава, Лос-Анджелес, Тель-Авив, Нью-Йорк и так далее. Полный список смотрите по ссылке .



