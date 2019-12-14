Источник материала: Новости Волковыска

Во время выступления белорусского исполнителя Макса Коржа в Перми произошел пожар и потасовка фанатов с полицией. Кроме того, после концерта случилась авария с участием автобуса с поклонниками музыканта.

Как рассказывают в соцсетях побывавшие на концерте в пермском дворце спорта «Молот», в разгар шоу многотысячная армия фанатов рэпера зажгла в зале файеры. Трудно оценить, была ли угроза, что пламя выйдет из-под контроля, но администрация заведения на всякий случай вызвала пожарных.

Прибывшая по вызову бригада решила потушить пламя. Пожарные направили брандспойты непосредственно в толпу.

Возмущенная публика не желала прекращать веселье, а потому группа фанатов отобрала у огнеборцев пожарный рукав. После этого в драку пришлось вмешаться полиции и охране.

Все это время Корж находился на сцене и не прерывал свое выступление.

ВИДЕО: Фанаты Макса Коржа устроили пожар на концерте в Перми

Кроме того, после концерта на обратном пути из Перми в Екатеринбург автобус с фанатами Коржа вылетел с трассы и перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек.

По предварительным данным. произошло это из-за того, что водитель уснул за рулем.