Во время выступления белорусского исполнителя Макса Коржа в Перми произошел пожар и потасовка фанатов с полицией. Кроме того, после концерта случилась авария с участием автобуса с поклонниками музыканта.
Как рассказывают в соцсетях побывавшие на концерте в пермском дворце спорта «Молот», в разгар шоу многотысячная армия фанатов рэпера зажгла в зале файеры. Трудно оценить, была ли угроза, что пламя выйдет из-под контроля, но администрация заведения на всякий случай вызвала пожарных.
Прибывшая по вызову бригада решила потушить пламя. Пожарные направили брандспойты непосредственно в толпу.
Возмущенная публика не желала прекращать веселье, а потому группа фанатов отобрала у огнеборцев пожарный рукав. После этого в драку пришлось вмешаться полиции и охране.
Все это время Корж находился на сцене и не прерывал свое выступление.
ВИДЕО: Фанаты Макса Коржа устроили пожар на концерте в Перми
Кроме того, после концерта на обратном пути из Перми в Екатеринбург автобус с фанатами Коржа вылетел с трассы и перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек.
По предварительным данным. произошло это из-за того, что водитель уснул за рулем.