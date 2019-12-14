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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине завершится мужской эстафетой.
Нашу команду сегодня представляют Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов.
Отметим, что некоторые команды сегодня выступят без своих лидеров. В гонке не примут участие франузы Мартен Фуркад и Симон Дестье, итальянец Лукас Хофер, австрийцы Симон Эдер, Юлиан Эберхард и Доминик Ландертингер, чех Ондржей Моравец, немцы Эрик Лессер и Симон Шемпп.
Впрочем, последним двум сейчас просто сложно выдерживать конкуренцию с молодыми биатлонистами.
Претенденты на медали выставили следующие составы:
Норвегия: Дале, Бьонтегор, Т. Бё, Й. Бё.
Германия: Хорн, Кюн, Пайффер, Долль.
Франция: Гюгонна, Жаклен, Клод, Фийон-Майе.
Швеция: Фемлинг, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон.
Россия: Елисеев, Латыпов, Малышко, Логинов.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине завершится мужской эстафетой.
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