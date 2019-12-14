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В Сенате США рассмотрят "адские санкции" против России

15.12.2019 15:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Панель Сената США обсудит законопроект о санкциях против РФ на следующем заседании 18 декабря. Об этом сообщает Радио Свобода.

Комитет рассмотрит Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля, а сенатор-республиканец Линдси Грэм, по данным издания, назвал его "адскими санкциями". 

Этот законопроект предлагает внедрить антироссийские санкции за "ее вмешательство в демократические процессы за границей, враждебные действия в Сирии и агрессию против Украины. Санкции будут направлены на госдолг РФ, банки, российские проекты, связанные с продажей сжиженного газа, киберсектор России и лиц, которые приближены к президенту РФ Владимиру Путину. 
 
 
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Панель Сената США обсудит законопроект о санкциях против РФ на следующем заседании 18 декабря. Об этом сообщает Радио Свобода.
 
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