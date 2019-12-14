Комитет рассмотрит Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля, а сенатор-республиканец Линдси Грэм, по данным издания, назвал его "адскими санкциями".





Этот законопроект предлагает внедрить антироссийские санкции за "ее вмешательство в демократические процессы за границей, враждебные действия в Сирии и агрессию против Украины. Санкции будут направлены на госдолг РФ, банки, российские проекты, связанные с продажей сжиженного газа, киберсектор России и лиц, которые приближены к президенту РФ Владимиру Путину.