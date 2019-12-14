«Мисс мира – 2019» стала представительница Ямайки

Источник материала: Ежедневник





Титул "Мисс мира - 2019" на одноименном конкурсе в Лондоне завоевала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.

Рост новой «Мисс мира» составляет 167 см. Ей 23 года, и она является студенткой женского факультета и факультета психологии в Университете штата Флорида.

Место первой вице-мисс досталось представительнице Франции, третье место завоевала индианка, четвертое место заняла жительница бюразилии, а пятое – Нигерии.

Белорусская девушка, 19-летняя студентка Института бизнеса БГУ Анастасия Лавринчук, не вошла в число лучших красавиц мира.