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«Мисс мира – 2019» стала представительница Ямайки
15.12.2019 16:21 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Титул "Мисс мира - 2019" на одноименном конкурсе в Лондоне завоевала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Рост новой «Мисс мира» составляет 167 см. Ей 23 года, и она является студенткой женского факультета и факультета психологии в Университете штата Флорида.
Место первой вице-мисс досталось представительнице Франции, третье место завоевала индианка, четвертое место заняла жительница бюразилии, а пятое – Нигерии.
Белорусская девушка, 19-летняя студентка Института бизнеса БГУ Анастасия Лавринчук, не вошла в число лучших красавиц мира.
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Титул "Мисс мира - 2019" на одноименном конкурсе в Лондоне завоевала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
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