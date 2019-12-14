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Участник шоу «Поле чудес» угадал слово с ошибкой и победил. Казус прокомментировал Якубович
Источник материала: СТВ
Новости России. Участник шоу «Поле чудес» угадал слово с ошибкой и стал победителем.
Казус заметили зрители программы в телеэфире. Загаданным словом было «монпасье». Однако общепринятым вариантом написания этого заимствованного термина является «монпансье».
Ведущий капитал-шоу Леонид Якубович
Леонид Якубович:
К слову, участник, который угадал это слово, также стал победителем и суперигры.
«Поле чудес» выходит на экраны в 1990 года. С 1991 года ведущим шоу является Леонид Якубович.
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Новости России. Участник шоу «Поле чудес» угадал слово с ошибкой и стал победителем. Казус заметили зрители программы в телеэфире. Загаданным словом было...
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