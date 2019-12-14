Никита Джигурда заявил, что хочет жить в Беларуси

Источник материала: Ежедневник





В ходе интервью телеканалу ОНТ Никита Джигурда заявил, что просит вид на жительство в Беларуси.

«Для меня Беларусь, как родная мама. Я здесь первый фильм снимал - «Супермен поневоле, или Эротический мутант», как раз здесь все это было. 91-й, 92-й, 93-й годы. Фильм был первый вообще эротический… И вот заявление делаю: хочу, хочу вид на жительство в Республику Беларусь”, - заявил Никита Джигурда.

Певец рассказал, прилетел к вам на съемку «Новогоднего огонька» и очень благодарен за это приглашение.

«Очень благодарен за приглашение на «Новогодний огонек», я вас люблю!», прогромыхал певец.