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Никита Джигурда заявил, что хочет жить в Беларуси

15.12.2019 17:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Никита Джигурда заявил, что хочет жить в Беларуси

В ходе интервью телеканалу ОНТ Никита Джигурда заявил, что просит вид на жительство в Беларуси.

«Для меня Беларусь, как родная мама. Я здесь первый фильм снимал - «Супермен поневоле, или Эротический мутант», как раз здесь все это было. 91-й, 92-й, 93-й годы. Фильм был первый вообще эротический… И вот заявление делаю: хочу, хочу вид на жительство в Республику Беларусь”, - заявил Никита Джигурда.

Певец рассказал, прилетел к вам на съемку «Новогоднего огонька» и очень благодарен за это приглашение.

«Очень благодарен за приглашение на «Новогодний огонек», я вас люблю!», прогромыхал певец.

 
 
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В ходе интервью телеканалу ОНТ Никита Джигурда заявил, что просит вид на жительство в Беларуси.
 
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