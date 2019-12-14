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Змеи, ящерицы, экзотические попугаи… Кого и для чего нужно регистрировать в Минприроды

15.12.2019 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Желая завести себе необычного питомца, горожане не всегда задумываются о том, как сделать это, не нарушая закон.

Змеи, ящерицы, экзотические попугаи… Кого и для чего нужно регистрировать в Минприроды
 В Мингоркомприроды напоминают, что многие виды диких животных, которых люди содержат и разводят в неволе, подлежат обязательной регистрации, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Разберемся в терминологии. Какие виды относятся к диким? Если обобщать, то речь идет о представителях фауны, которые обычно живут в условиях естественной свободы, не зависят от человека и не относятся к домашним или сельскохозяйственным.

Кого и для чего нужно регистрировать в Минприроды?

Зверей, птиц, пресмыкающихся и других представителей животного мира, которые включены в Красную книгу Беларуси либо являются образцами СИТЕС — Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Кроме того, необходимо регистрировать животных, которых отловили для содержания или разведения в неволе по разрешению на изъятие из среды их обитания.


Змеи, ящерицы, экзотические попугаи — самые распространенные представители фауны, подлежащие регистрации.

— Владельцы диких животных обязаны в течение одного месяца со дня отлова или приобретения этих животных обратиться за регистрацией в соответствующий орган. В столице это Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, — объясняет начальник отдела государственного контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира упомянутого комитета Татьяна Шеменкова. — Процедура бесплатная. Наши специалисты совместно с представителями Национальной академии наук Беларуси посетят место жительства животного, оценят условия проживания, при необходимости порекомендуют, что сделать комфортного пребывания питомца в неестественной для него среде.

Что будет, если проигнорировать регистрацию?

Как и за любое другое нарушение законодательства, за это предусмотрено наказание. Если обнаружится, что необычный питомец у вас есть, но требования по регистрации не выполнены, специалистам придется привлечь вас к ответственности.

Например, нарушение требований к содержанию и (или) разведению в неволе диких животных, их транспортировке влечет наложение штрафа до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до 50 базовых величин, а на юридическое лицо — до 200 базовых величин.



Нарушение иных требований законодательства об охране и использовании животного мира, в том числе содержании в неволе незарегистрированных диких животных, подлежащих регистрации, влечет предупреж­дение или наложение штрафа до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — предупреждение или наложение штрафа до 35 базовых величин, а на юридическое лицо — предупреждение или наложение штрафа до 100 базовых величин.

Что делать, если увидели дикое животное, которому нужна помощь человека?

Изымать из природы зверей и птиц без соответствующего разрешения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды нельзя. Однако, если представитель фауны болен, ранен, травмирован или может погибнуть из-за стихийного бедствия, его можно отловить для оказания помощи без разрешительного документа.


В Минске есть постоянно действующая комиссия, которая занимается дикими животными, оказавшимися на территории города в бедственном положении либо представляющими угрозу для людей. В состав этой комиссии входят представители всех заинтересованных служб города: ветеринарной станции, Мингоркомприроды, УП «Минское лесопарковое хозяйство», отделов городского хозяйства администраций районов столицы, органов внутренних дел и МЧС, ГП «Фауна города» и другие.

Горожанам, обнаружившим больное или раненое дикое животное, следует сообщать об этом в оперативно-дежурную службу РОВД или дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Можно также напрямую позвонить в УП «Минское лесопарковое хозяйство». После этого информацию оперативно передадут в Мингоркомприроды и на ветеринарную станцию. Специалисты всех заинтересованных служб отреагируют в соответствии с регламентом.

Справочно

Перед приобретением дикого животного обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Информацию по вопросу регистрации диких животных в неволе можно получить по тел. +375(17) 200-62-61.

Фото Сергея Пожоги и из Интернета
 
Теги: Минск
 
 
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Желая завести себе необычного питомца, горожане не всегда задумываются о том, как сделать это, не нарушая закон.
 
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