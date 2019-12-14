ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начало декабря отмечено случаями хищения денег с банковских карт жителей района

15.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Начало декабря отмечено случаями хищения денег с банковских карт жителей района
Начало декабря отмечено случаями хищения денег с банковских карт жителей района, – сообщили в ОВД райисполкома.

Так, с карточки мужчины из Смычка снято более 700 руб., с карточки женщины из Буда-Кошелево – более 20 руб. Правоохранительные органы пре-дупреждают, что не следует давать посторонним лицам, особенно представляющимся сотрудниками банков, данные своей банковской карточки.

Кроме того, из гаража в Неговке похищены шуруповерт, болгарка и набор инструментов, а с территории машинно-тракторного парка ОАО «Рогинь» – два масляных распределителя.

У жителей Смычка и Уваровичей обнаружено и уничтожено 100 л самогонной браги.

Подготовила
Карина РЯБИНИНА

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начало декабря отмечено случаями хищения денег с банковских карт жителей района, – сообщили в ОВД райисполкома. Так, с карточки мужчины из Смычка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что случилось, София Михайловна! Конец принципам? Ротару задумала вернуться в Москву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика