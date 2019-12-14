Источник материала: Газета Авангард



Начало декабря отмечено случаями хищения денег с банковских карт жителей района, – сообщили в ОВД райисполкома.

Так, с карточки мужчины из Смычка снято более 700 руб., с карточки женщины из Буда-Кошелево – более 20 руб. Правоохранительные органы пре-дупреждают, что не следует давать посторонним лицам, особенно представляющимся сотрудниками банков, данные своей банковской карточки.

Кроме того, из гаража в Неговке похищены шуруповерт, болгарка и набор инструментов, а с территории машинно-тракторного парка ОАО «Рогинь» – два масляных распределителя.

У жителей Смычка и Уваровичей обнаружено и уничтожено 100 л самогонной браги.

Подготовила

Карина РЯБИНИНА