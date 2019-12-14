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Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года

15.12.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сегодня тот новогодний бал можно назвать историческим. Фотографии разных лет запечатлели улыбки взрослых и детей и уже стали легендарными в сети, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На этой, к примеру, Президент держит на руках маленького артиста елки 1996 года.

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Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года

Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года

Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года

Владимир Радзивилов, заслуженный артист Беларуси:
Не помню, он танцевал или пел, но у него был очень интересный имидж. Он был маленький, у него была черная красивая шляпа, рубашечка в пиджачке. Был такой мальчик-стиляга. Поэтому он мне очень сильно запомнился.

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Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года

Этот бал можно назвать историческим. Новогодние фотографии Президента Беларуси на ёлке 1996 года

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Радзивилов
 
 
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Новости Беларуси. Сегодня тот новогодний бал можно назвать историческим. Фотографии разных лет запечатлели улыбки взрослых и детей и уже стали легендарными в...
 
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