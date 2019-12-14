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«Был огромный праздничный вечер». Главный Дед Мороз Беларуси вспоминает своё первое выступление
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ждать новогоднего чуда остается чуть более двух недель. И если для взрослых день «Х», как правило, наступает неожиданно, то дети к празднику готовятся со всей серьезностью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И так было всегда: гирлянды, мандарины, письма Деду Морозу и, конечно, волшебство момента.
Владимир Радзивилов, заслуженный артист Беларуси:
Таким праздничный вечер 28 декабря 1995 года запомнил теперь уж «главный» Дед Мороз страны. С тех пор артист стал явным рекордсменом новогодних выходов, примерил не один костюм, поздравил тысячи детей и навсегда решил: его профессия – дарить добро. Именно с этой елки главная зимняя акция «Наши дети» начала свое путешествие по стране.
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Новости Беларуси. Ждать новогоднего чуда остается чуть более двух недель. И если для взрослых день «Х», как правило, наступает неожиданно, то дети к празднику...
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