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Любая мама мечтала бы о таком сыне. Как сложилась судьба мальчика из Кобринской детской деревни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 1995 году отсчет истории добра заложил Указ Президента «Об утверждении Национального плана действий по охране прав ребенка», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Инициатива главы государства – не только праздничный бал, но и создание Национального центра усыновления, банка детей-сирот, завершение строительства детских деревень, появление новых реабилитационных центров.
Спустя почти четверть века отголоски тех первых шагов звучат в наших детях, правда, уже повзрослевших.
Владимир Пилипчук, выпускник Кобринской детской деревни:
Выпускник Военной академии Владимир Пилипчук о своем непростом детстве говорит с дрожью в голосе. Жизнь маленького мальчика во втором классе разделилась на до и после. Все, что было до, осталось лишь коротким воспоминанием, к слову, не самым приятным. А после появилась надежда, семья и вера в чудо.
Владимир Пилипчук:
Акция «Наши дети» была на юбилей, 15 лет. И нам выделили путевки в санаторий «Зубренок». Ездили в санаторий «Зубренок» в мае, три недели отдыхали. В санатории понравилось, нашел многих друзей.
Ту поездку Вова, его братья и сестры хорошо помнят и сегодня, впрочем, как и каждый подарок под новогодней елкой. Вниманием ребят из Кобринской детской деревни тогда окружило невероятное количество взрослых. Вот и сейчас традиция дарить волшебство не теряет своего сакрального смысла.
На днях деревня отметила 25-й день рождения. Многодетные приемные мамы вспоминали каждого малыша и каждую историю. Выпускники слетелись в родное гнездо из разных уголков страны, чтобы в этот важный день быть рядом со своей семьей.
Светлана Юрьева, директор Кобринской детской деревни:
Наше учреждение непосредственно связано с этой акцией, которая проводится ежегодно, регулярно. В этот период мы получаем массу спонсорской помощи, внимания, подарков, что позволяет нам понимать, что мы не одни в этом мире, что наши дети нужны, что наши дети важны.
Виктория Жукович, выпускница Кобринской детской деревни:
А вот и мама того самого Вовы. Мама, которая заслужила право слышать это слово из уст нескольких десятков детей.
Ирина Смальцер, родитель-воспитатель Кобринской детской деревни:
Вова – это герой, он учится и учится без всяких проблем. Что касается физической подготовки – это вообще 9-ки, 10-ки.
Правда, любимый сын теперь в новом статусе «защитник Родины» и дома появляется редко. На носу – экзамены, выпускной и новое место службы. Но ведь их история начиналась так сказочно, и это волшебство мы не можем подвергнуть сомнениям. За сотни километров друг от друга мама и сын без условного «приемные» передают друг другу слова, которые все эти годы хранили в своем сердце.
Владимир Пилипчук:
Ирина Смальцер:
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Новости Беларуси. В 1995 году отсчет истории добра заложил Указ Президента «Об утверждении Национального плана действий по охране прав ребенка», сообщили в...
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