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Первые миллионы. Как в 90-е создавались капиталы будущих топов Форбс

15.12.2019 20:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В мировом рейтинге Форбс 2019 года оказалось 98 представителей России. Это не рекорд, но в список вернулись обладатели состояний больше $20 млрд.

Первые миллионы. Как в 90-е создавались капиталы будущих топов Форбс
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com
 Обошлось без интриги, топ богатейших россиян был весьма предсказуемым. Однако искать корни их богатства гораздо интересней. Попробуем сделать это по данным открытых источников, и заодно выясним, правда ли, что почвой для крупного российского капитала были «лихие девяностые», пишет myfin.by

Как появился российский список Форбс?

До 1991 года в СССР официально богатых людей не было. До 1997 года россияне не попадали в списки Форбс. Но с 97 года они там появились, и среди них уже было 4 миллиардера:

Борис Березовский — $3 млрд;
Михаил Ходорковский — $2,4 млрд;
Вагит Алекперов — $1,4 млрд;
Рэм Вяхирев — $1,4 млрд.

Сегодня из этой четверки в живых, в России и с капиталом, остался только Вагит Алекперов. Посмотрим, кто сегодня занимает первые места в списке российских супербогачей и откуда они.

Леонид Михельсон — $24 млрд

Леонид Михельсон — потомственный строитель, его отец руководил прокладкой трубопроводов и в конце карьеры стал директором треста «Куйбышевтрубопроводстрой». Младший Михельсон также строил трубопроводы, работал на Крайнем Севере, и в 1987 году тоже стал директором «Куйбышевтрубопроводстроя».

На базе «Куйбышевтрубопроводстроя» Леонид Михельсон в 1991 году создал частное предприятие «Нова». С этого момента он уже не управленец, а бизнесмен с собственным капиталом. Затем были «Новатек», «Сибур», партнерство с Геннадием Тимченко и Леонидом Симановским. На каждом этапе бизнес Михельсона прирастал активами. Сегодня в русле его интересов газ, нефть и химические производства.

Больше 10 лет состояние Леонида Михельсона колеблется в районе $10-20 млрд. Но цифры на счетах для него, наверное, уже не индикатор успеха, а рабочий инструмент.

Владимир Лисин — $21,3 млрд


фото: РБК
Успех Лисина тоже родом из 90-х. В последние советские годы он занимал руководящие должности на металлургическом предприятии в Караганде. Потом переехал в Москву, когда его бывший директор стал вице-премьером правительства.

Владимир Лисин руководил совместным предприятием, которое торговало за границей российским некондиционным металлом. Вместе с несколькими будущими миллиардерами работал в иностранной корпорации Trans World Group.


В 1996 году во время раздела бизнеса Лисин смог установить контроль над Новолипецким металлургическим комбинатом. Именно комбинат стал для него источником богатства и стартовой площадкой для работы в других отраслях: транспорте, финансах и др.

Вагит Алекперов — $20,7 млрд

Алекперов — потомственный нефтяник, родился в Баку в 1950 году. К моменту распада Советского Союза был уже состоявшимся руководителем, с 1987 года – генеральным директором «Когалымнефтегаза», потом замминистра нефтяной и газовой промышленности СССР.

В 1993 году Алекперов создал из нескольких организаций и возглавил компанию «Лукойл», а после приватизации стал ее крупнейшим акционером. На текущий момент «Лукойл» входит в топ-5 российских компаний по капитализации с ценой $60 млрд, а Вагиту Алекперову принадлежит 26% ее акций.

Алексей Мордашов — $20,5 млрд


фото: РБК
Первый выпуск российского журнала Форбс в 2004 году вышел с фото Алексея Мордашова и заявлением, что он «ПОЛУЧИЛ КОМБИНАТ НА БЛЮДЕЧКЕ С ГОЛУБОЙ КАЕМОЧКОЙ».

По сути все верно, к богатству Мордашева привел именно Череповецкий металлургический комбинат. Туда он поступил экономистом после окончания ВУЗа. Там же, в 1992 году, стал коммерческим директором и контролировал заграничные поставки металла.

В 1993 году, по поручению директора, Мордашев готовит комбинат к приватизации. Неожиданно для всех, Алексей Мордашев скупил контрольный пакет акций комбината, сменил руководство, и больше с предприятием не расставался.

Сегодня он является председателем правления ПАО «Северсталь» ($12,3 млрд), в состав которого входит сам комбинат, предприятия металлообработки, машиностроения, логистики и пр. Доходы от Северстали Мордашев выгодно вкладывал в другие сферы и теперь имеет свою долю в разных компаниях, от производства фанеры до туризма и связи.

Геннадий Тимченко — $2,1 млрд



Геннадий Тимченко — еще один пример трансформации управленца советских лет во владельца собственного бизнеса. В конце 80-х Тимченко занимался продажей советской нефти за рубеж. В 1997 году, вместе с западным партнером, основал компанию Gunvor, которая стала одним из крупнейших продавцов российской нефти на мировом рынке.

Сейчас Геннадий Тимченко владеет долями в крупнейших компаниях страны: Сибуре, Новатэке, Стройтранснефтегазе, Стройтрансгазе, Трансойле. Активно инвестирует в сельское хозяйство Краснодарского края.

Следующие в списке
Первые пять персон из текущего списка Форбс полностью подтвердили гипотезу о происхождении крупного капитала из 90-х и его связь с сырьевыми ресурсами. Биографии следующей пятерки миллиардеров свидетельствуют о том же. Чтобы не утомляться представлением и перечислением заслуг наших героев, назовем только имя, сферу, капитал и ключевой момент в развитии бизнеса.

Владимир Потанин — $18,1 млрд.

1990 год – Инвестиционная компания «Интеррос». В 1995 группа «Интеррос» получает в управление акции «Норильского никеля», нефтяной компании СИДАНКО, Новолипецкого металлургического комбината и Северо-Западного пароходства.

Михаил Фридман — $15 млрд.

В 1991 году основал компанию Альфа-Эко и Альфа-Банк. В 1995 году Альфа-Банк приобретает 40% акций «Тюменской нефтяной компании». Альфа-Эко совершает экспортно-импортные операции, в т.ч. с нефтью.

Андрей Мельниченко — $13,8 млрд.

В 1993 году стал совладельцем МДМ-банка, который получил право на ввоз в Россию наличных долларов. Потом, правда уже в начале 2000-х, структуры Мельниченко стали инвестировать в добычу угля и производство химических удобрений.

Алишер Усманов — $12,6 млрд.

С 1994 года руководил компанией Интерфин, которая, на паях с Газпромом, владела добывающими предприятиями и создала объединение Газметалл.

Роман Абрамович — $12,4 млрд.

С начала 90-х торговал нефтью на экспорт, вместе с Борисом Березовским купил контрольный пакет акций Сибнефти — конгломерата на основе нескольких нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий. Дальше по рейтингу все повторяется с некоторыми исключениями и вариациями.


Кого в российском списке Форбс мало, так это тех, кто заработал не на имуществе, а на идее. Исключения из общей тенденции — Павел Дуров с $2,7 млрд и 39 местом, а за ним еще несколько человек, чей капитал не связан с приватизацией, недрами и зарубежной торговлей в 90-е. Большинство из них разбогатело на IT-секторе.
 
 
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В мировом рейтинге Форбс 2019 года оказалось 98 представителей России. Это не рекорд, но в список вернулись обладатели состояний больше $20 млрд.
 
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