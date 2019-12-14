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«У нас нет каких-то ограничений по работе». ЕБРР о перспективах и сотрудничестве с Беларусью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нынешний год может стать рекордным в сотрудничестве Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К концу 2019 года объем инвестиций ЕБРР в нашу страну вплотную приблизится к 400 миллионам евро. Для сравнения: еще в 2016-м речь шла о 120 миллионах.
Последние три года представительство ЕБРР в Беларуси возглавлял Александр Пивоварский. И его каденция в нашей стране завершается, уже в ближайшее время станет известно имя нового главы офиса. Самое время подводить итоги. Интервью «Недели» с Александром Пивоварским.
«Беларусь – партнер надёжный, предсказуемый»
Юлия Огнева, СТВ:
В 2018 году ЕБРР вложил 360 млн евро в нашу экономику, в этом году даже больше планируется – около 400. Скажите, удовлетворены ли вы такой динамикой?
Александр Пивоварский, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси:
Юлия Огнева:
Александр Пивоварский:
«Важно, чтобы обычные люди, даже в регионах где-то, выигрывали от нашей работы»
Юлия Огнева:
Александр Пивоварский:
У нас есть целый портфель проектов, и некоторые проекты у нас повторяются. Например, мы профинансируем мосты с республиканского уровня, а есть мосты муниципальные – мы тоже рассматриваем такой проект.
Очень интересный проект М10. Это первый проект по модернизации дороги, который будет делаться на условиях ГЧП. Он на стадии отбора, так называемое создание короткого списка участников последней стадии этого проекта. Подало 8 консорциумов заявки, и только 4-5 должны перейти на следующую стадию, то есть уже мы на стадии конкурса. Тогда этот список участников должен будет предоставить окончательное предложение. Идет тоже период – месяцы, и после этого правительство сможет уже выбирать победителя. То есть к концу 2020 года это будет возможно сделать.
О теплореновации жилых зданий: можно на 30-40 % сократить потребление энергии
Юлия Огнева:
Александр Пивоварский:
Наша цель на этом проекте была подготовить законодательную базу по вовлечению жильцов, отобрать какое-то количество домов. Конечно, мы выбрали Минск, потому что в Минске обычно больше ресурсов (энергии, человеческих), чтобы это сделать. Если мы сможем в Минске, хорошо испробовав этот проект, показать, что проект идет, люди участвуют, тогда мы и будем дальнейшие проекты предлагать и в Минске, и в других регионах.
«У нас есть несколько различных программ поддержки частного сектора»
Юлия Огнева:
Александр Пивоварский:
«Приватизация – не панацея от всех проблем»
Юлия Огнева:
Александр Пивоварский:
Мы активно ведем диалог на счет Красносельского цементного завода. Там есть реальный интерес у международного инвестора, который готов и оставить сотрудников, и наращивать объемы и т. д. И делать шаг за шагом эту инвестицию, чтобы правительство было спокойным и знало, что это будет качественная инвестиция.
«У нас нет каких-то ограничений по работе в Беларуси»
Юлия Огнева:
Александр Пивоварский:
Юлия Огнева:
Александр Пивоварский:
У нас есть эти идеи, мы сейчас обсуждаем, еще рано о них говорить. Но во всех случаях нужны будут какие-то принципиальные решения. Частный сектор хоть и растет здесь, но там большая конкуренция, мы не будем вытеснять коммерческих игроков, поэтому в основном эти объемы будут за счет каких-то трансформационных процессов в госсекторе. Тогда мы можем рассчитывать на значительные объемы.
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Новости Беларуси. Нынешний год может стать рекордным в сотрудничестве Беларуси и Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в программе «Неделя» на...
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