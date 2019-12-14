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Венедиктов о переговорах Путина и Зеленского: «Были Белоснежки и по семь гномов»

15.12.2019 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встречу нормандской четверки главред «Эха Москвы» назвал пустым выхлопом.

― Если говорить об уровне встречи в Париже и о результате, это был пустой выхлоп. Потому что, на самом деле, договориться об обмене всех на всех ― для этого президентам не надо было встречаться, ― пояснил Алексей Венедиктов. ― А если договориться о разведении по частям от границы – тоже президентам не надо было встречаться. А для чего надо было встречаться тогда?


 


Ну, как мне сказали некоторые участники делегации двух стран, для того, чтобы оживить мертвый процесс. Ну, если для оживления, там побрызгали, соответственно, живой водичкой, и все там зашевелились. Никто ничего не получил, на самом деле, вот с точки зрения политической. Есть же такая практическая вещь ― разведение, обмен пленными. Очень важно все. Еще раз повторяю, для президентов это важно. Имею в виду, что это можно было и без них сделать. То есть не без них, а по телефону, как это было сделано в августе месяце. Собственно, ничего не изменилось.

 

Венедиктов отметил, что ни Путина, ни Зеленского не удалось прогнуть Зеленского ни по какому вопросу, пишет gazetaby.com


 


― Главный вопрос ― каким образом может (или должен) Донбасс вернуться в состав Украины (или под контроль) Украины? ― он остался и застрял на том же уровне, что сначала: граница под контроль украинских сил или нет. Именно это не было достигнуто.

 

...Дан поджопник, чтобы все группы работали и давали какие-то результаты. И очень много слов, очень много букв, но толк, мне кажется, слабенький от этого всего. То есть по сравнению с размахом, три года не встречались лидеры стран, три ядерных страны и вот это все ― такой пук оказался.

 

Отвечая на вопрос, были ли бессмысленны двусторонние переговоры Путин-Зеленский, главный редактор «Эха Москвы» заявил:

 

― Ну, во-первых, были Белоснежки и по семь гномов. Потому что, на самом деле, основная часть переговоров шла в присутствии делегаций по семь человек с каждой стороны, а не один на один. Один на один они остались в течение 10 минут уже, как говорят, на ногах. О чем они говорили, неизвестно. Но, видимо, уверяли друг друга в дружбе и сотрудничестве, и готовности. Это же опять вопрос: какая цель у кого?
 
 
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Встречу нормандской четверки главред «Эха Москвы» назвал пустым выхлопом.
 
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