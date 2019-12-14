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Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь принимала чемпионат мира среди молодежных сборных в первом дивизионе. Диспозиция проста – шесть претендентов на единственную путевку в элиту, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Каждый играет с каждым.
Белорусы были в числе фаворитов. Во-первых, старт домашний. Следовательно, знакомая площадка и лучшие условия. Во-вторых, все вызванные заокеанские игроки приехали. А это значит, что мы в кои то веки получили весьма боеспособный коллектив. Плюс победа в Бобруйске на «Турнире 4-х» вселяла оптимизм.
Только вот соперники настраивались не менее мотивированно. К последнему туру команды подошли при следующей закрутке – при определенных обстоятельствах стать первой могли три сборные, в том числе и наша.
Наталья Федорцова, корреспондент:
По оценкам экспертов, Беларусь, Латвия и Дания должны были стать лидерами турнира. Но эта команда удивила всех. В них никто не верил, даже они сами. И им удалось гораздо больше. Они играли практически при пустых трибунах, но им удалось проиграть лишь в одном матче – нашей команде. Сборная Австрии –
Марко Певаль, главный тренер молодежной сборной Австрии по хоккею:
«Первая игра со сборной Беларуси была самой сложной»
Тимо Никль, защитник молодежной сборной Австрии по хоккею:
Все пять встреч были сложными для нашей команды. Но мы были вместе, стояли друг за друга. Мы были хорошим коллективом.
Пауль Хубер, нападающий молодежной сборной Австрии по хоккею:
Первую встречу против Беларуси мы провели очень хорошо, пусть и уступили. Честно, не верили, что выйдем в элиту. Главной задачей было остаться в этой группе. Но мы отлично провели следующие четыре матча и выиграли чемпионат в первом дивизионе.
Наталья Федорцова:
Везет, как говорится, сильнейшему. На исправление ошибок у сборных есть целый год.
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Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»
Новости Беларуси. Беларусь принимала чемпионат мира среди молодежных сборных в первом дивизионе. Диспозиция проста – шесть претендентов на единственную путевку...
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