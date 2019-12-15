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«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

15.12.2019 23:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поговорим об IT-сфере, а точнее о том, как высокие технологии в нашей стране приходят в любую, даже самую небольшую сельскую школу. И у детей появляется интерес к учебе, к постоянному развитию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Читай, появляется будущее. Было бы желание у взрослых.

И что важно: желание это есть. Все больше успешных белорусских компаний вкладываются в образование. Парк высоких технологий и IT-сообщество откроют минимум 100 STEM-центров в школах и гимназиях. Наука, технологии, инженерия, математика – так переводится аббревиатура STEM с английского. Там дети будут учиться программированию, робототехнике, 3D-моделированию. Бесплатно. STEM-центры уже открываются по всей стране.

Анастасия Дехтяр побывала в двух небольших поселках: Рассвет и Брагин. И убедилась: если ты не идешь в IT, IT идет к тебе.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Деревня Рассвет. До столицы примероно 130 километров. Топонимика как раз под стать тому, что происходит в местной школе. Уже как несколько лет здесь наступила эра цифровой трансформации.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

На только установленный хай-тек арт-объект, созданный местными самоделкиными, приезжает подивиться вся околица. Популярней нынче в Клецком районе места нет. IT-переворот, который случился в 2019 году в сельской школе, оказывается, результат бизнес-стратегии топ-менеджера (он же директор).

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Сергей Дубман, директор Рассветовской средней школы:
Перед собой нужно ставить цель, от цели будет задача. Все это дал один из выездов наших на конкурс. Нашей команде было брошено: «Приехали дети из сельской школы». Тогда резануло слух, тогда я перед собой как перед директором поставил задачу, что наши дети должны стать не хуже городских.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Именно история про обидное «деревенщины» разогрела амбиции сельского учителя. Стало понятно – нужна техническая перезагрузка. Так появилась бизнес-компания «Меркурий» и школьники начали крутиться. Сперва окучили выделенную лесную санитарную делянку – накрутили березовых веников, продали их колхозу. Ставку сделали и на агросектор.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Сергей Дубман:
Мы в первую очередь выращиваем овощную продукцию. Часть идет нам на удешевление питания детям, а излишки мы продаем.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Первые деньги стали вкладывать в технику. Так появились ноутбуки, медиаустановка. Можно было уже участвовать в конкурсах, а это, между прочим, развитие эмоционально-образовательное и статья доходов. Первый приз, который завоевали своими мозгами – ноутбук.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Тогда школьники из Рассвета с работой о жуке-короеде стали третьими в мире (всего участвовало 40 стран) в экологическо-биологическом поединке. Вот это уровень – поняли ребята – и стали пробиваться на следующий.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Собственно, все материальные призовые вкладывались в техапгрейд. 5 тысяч собранных пустых бутылок тоже материализовались сперва в победу на республиканском первенстве по вторсырью, а позже в награду – фотоаппарат. Новый гаджет стал поводом для создания в школе видеокласса. Ребята стали активно снимать ролики (кстати, пока наша съемочная группа работала, папарацци и нас не выпускал из фокуса).

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

И даже нашему дрону нашелся здесь спутник: квадрокоптер школьники получили от ПВТ за собственный фильм. Таких параллельных историй здесь хватает.

Ребёнок написал письма в ПВТ, чтобы заниматься в школе робототехникой. И получил ответ

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

В Рассвете открыли STEM-класс, созданный за кровно заработанные и сделанный собственными руками. И полетели в Рассвет десятки наборов разноуровневых Lego, микрокомпьютеры, графические планшеты, видеокамеры, игровые приставки, 3D-принтер. Помогли и с ремонтом. Теперь здесь не просто два класса, а целый межрайонный STEM-центр.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

У продвинутых пользователей – настоящее поле для инженерного творчества. Роботы-сумоисты, космический шаттл, электронный художник, разработка «умной тележки», которая активизируется по QR-коду.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Спортивный дух электронного конструирования поддерживают конкурсы. Вот недавно вернулись из Таллина. Команда из Рассвета участвовала в европейском роботурнире. «Вожаки цифровизации» здесь два молодых учителя. Психолог заведует учениками из «начальной» и видеоклассом, историк ведет проекты посложнее. Оба преподавателя прошли курсы в ПВТ и уверяют: прочно засели на этом рабочем месте.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Владислав Бабич, учитель истории и программирования Рассветовской средней школы:
Честно говоря, мне очень повезло, даже не хочу никуда перебираться, здесь меня все устраивает. Тем, чем мы занимаемся здесь, большого стоит. Главное – это увлечь, завлечь ребенка.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Евгения Бурак, ученица Рассветовской средней школы:
Всякие разные роботы могут убирать квартиру или делать уроки. Ты его на компьютере запрограммировал – он тебе написал.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Роман Плакса, ученик Рассветовской средней школы:
Возможность обучаться программированию зависит не от того, где находится школа (в городе или селе), а от того, заинтересован ли ребенок в этом.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Проект по открытию STEM-классов – инициатива Парка высоких технологий и представителей IT-сообщества Беларуси. Социально направленный бизнес не скрывает: это своеобразная благодарность государству за лайт-условия цифрового декрета. Сейчас в стране порядка 20 подобных образовательных центров. В 2020 году планируют количество классов увеличить на все 100.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Олег Грушевич, директор IT-компании:
Решили поддерживать STEM-образование в Беларуси, чтобы у школьников была возможность как можно раньше соприкоснуться с миром высоких технологий и понять, интересен ли им этот путь. Для нас это инвестиция. Мы понимаем, что сегодняшний школьник не станет завтрашним специалистом. Но на дистанции, мы считаем, эта инвестиция окупится с лихвой для страны и для нашей компании в частности.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается


Уже второй год компания открывает STEM-классы в отдаленных уголках Беларуси. Кстати, следующая история тоже дел рук именно этих айтишников.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Городской посёлок Брагин. На краю страны, но не в цифровом отчуждении. Сергей Александрович с 7 класса и сам мечтал быть программистом, но что-то пошло не так, специальность в вузе расформировали, сложилось стать наставником, но хоть с цифровым профилем.

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Сергей Алфимцев, учитель информатики гимназии г.п. Брагина:
Это та среда, где у детей есть шанс добиться весомых результатов, успеха.

Молодой специалист с обостренным чувством патриотизма остался на малой родине внедрять новации и двигать поселковых детей к прогрессу. Для этого решил совершенствоваться и сам: прошел переподготовку в техническом вузе по специальности «инженер-программист».

«Среди детей деревенских много изумрудов». Как развивают IT-образование в глубинке, и что из этого получается

Сергей Алфимцев:
В тех учреждениях, где детей немного, тоже очень много креативных и талантливых детей. Благодаря STEM-образованию есть возможность заниматься программированием. Среди детей деревенских много изумрудов, тех, кто может свою идею воплотить в жизнь.

«Хочу стать игроделом». В Брагине разработали свои компьютерные игры

STEM -классы – это не приманка в IT, а развитие сопутствующих навыков: английского, математики, физики. Это общая база для будущего. И не важно, за какой чертой ты живешь – города или села.

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Сергей Дубман, Владислав Бабич, Евгения Бурак, Олег Грушевич, Сергей Алфимцев
 
 
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Новости Беларуси. Поговорим об IT-сфере, а точнее о том, как высокие технологии в нашей стране приходят в любую, даже самую небольшую сельскую школу. И у детей...
 
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