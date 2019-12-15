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Неделя спорта за 15.12.2019

15.12.2019 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Участники молодёжного ЧМ по хоккею о Минске: «Чувствую себя здесь, как дома»

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Новости Беларуси. Минск прощается с молодёжным чемпионатом мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Главная интрига соревнований разрешилась накануне. Единственная путёвка в элиту мирового хоккея достаётся команде Австрии. В решающем матче австрийцы довольно легко разобрались со словенцами.

Неделя спорта за 15.12.2019

А вот матч белорусов и датчан уже ничего не решал. Участники турнира, болельщики увозят из Беларуси яркие впечатления и сувениры. И в один голос отмечают: организация соревнований в Минске, как всегда, порадовала высочайшим уровнем. 

Марко Певаль о победе Австрии на молодёжном ЧМ по хоккею: «Мы точно знали, что можем обыграть любого соперника»

Неделя спорта за 15.12.2019

Тимо Никль, защитник молодежной сборной Австрии по хоккею:
Я впервые в Беларуси, чувствую себя здесь, как дома. К сожалению, не удалось долго погулять по городу. В целом Минск очень понравился, отличный город и атмосфера везде дружелюбная.

Неделя спорта за 15.12.2019

Понтус Финстад, нападающий молодежной сборной Норвегии по хоккею:
Я никогда не был в Беларуси. Хорошая арена, все достойно организовано. Очень рад быть в вашей стране.

Неделя спорта за 15.12.2019


Ну, а нашей сборной предстоит поработать над ошибками. Попытаться снова выйти в элиту мы сможем через год. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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