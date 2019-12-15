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«Хочу стать игроделом». В Брагине разработали свои компьютерные игры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С эпохи технической перестройки начнётся рассвет и в Брагине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем более в их цифровом портфолио уже есть солидный багаж.
Антонина Леоненко, учитель истории и обществоведения гимназии г.п Брагин:
Андрей Менделев, ученик гимназии г.п. Брагина:
Даниил Жиляк, ученик гимназии г.п. Брагина:
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Новости Беларуси. С эпохи технической перестройки начнётся рассвет и в Брагине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем более в их цифровом портфолио уже есть...
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