«Мисс Беларусь-2020»: более 20 девушек пришли на кастинг в Лиде (фото)

Источник материала: Lida.Info





13 декабря во Дворце культуры в Лиде прошел региональный отбор Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020».

В конкурсе приняли участие 22 претендентки на звание первой красавицы страны. Большинство девушек – учащиеся Лидского государственного музыкального колледжа, пришли также и студентки Белорусского государственного педагогического университета.

Многие из участниц играют на музыкальных инструментах – фортепиано, баяне, трубе, занимаются вокалом и, пользуясь случаем, демонстрировали свои способности на сцене.От жюри были разные вопросы красавицам, в том числе о любви к белорусскому языку, волонтерстве и для чего им нужна победа в конкурсе.





Пришли на кастинг и те, кто уже знаком с работой модели. Например, Елизавете Лавреновой из Лиды 20 лет, учится в БГПУ им. М. Танка и 5 лет работает моделью для разных агентств. На региональный отбор в родной город девушка специально прилетела из Гонконга, с детства мечтала участвовать в конкурсе красоты «Мисс Беларусь» и уверена в том, что пройдет в следующий этап.





Пришли на кастинг и те, кто уже знаком с работой модели. Например, Елизавете Лавреновой из Лиды 20 лет, учится в БГПУ им. М. Танка и 5 лет работает моделью для разных агентств. На региональный отбор в родной город девушка специально прилетела из Гонконга, с детства мечтала участвовать в конкурсе красоты «Мисс Беларусь» и уверена в том, что пройдет в следующий этап.







