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В Бресте пройдёт необычное детское мероприятие "Планета Желаний"

16.12.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Совсем скоро, уже этих выходных в Легкоатлетическом манеже пройдёт необычное детское мероприятие"Планета Желаний" которое уже четвертый раз приезжает к нам в Брест.

В Бресте пройдёт необычное детское мероприятие "Планета Желаний"

Мы поинтересовались у организаторов как они собираются развлекать детей и их родителей в этом году?

- В этом году мы глобально поменяли наш праздник, понимая что ничего не стоит на месте, и нужно соответствовать сегодняшним запросам, но никак не вчерашним. У нас на празднике появится большой планетарий с развивающими мультфильмами, учли потребности родителей, и будет установлено 4 площадки для мини гольфа, аэрохоккей, так же увеличили количество мастер классов и конкурсов для родителей. Родители теперь точно не будут сидеть на месте. Одной необычной особенностью праздника будет ленточный лабиринт размером, 25кв.м. в котором задействовано 24.000 метров атласной ленты. А главным сюрпризом будет комната ночных чудес. Ко всему этому мы изменили программу и добавили новых героев; Буба, барбоскины, миньены. В программе гостей ожидают фокусы, ленточное шоу, танцы, фокусы, игры.

А для тех кто не был еще на Планете Желаний мы расскажем, что это за праздник.

Интересной особенностью праздника является возможность неограниченного доступа ко всем аттракционам и услугам. То есть заплатив один раз у входа, на протяжении всей работы "Планеты желаний", ребёнок может прыгать на батуте, стрелять в игру Энги Бердс, кататься на надувной горке и даже потренироваться в "рыбной ловле". Если захочется сладенького, то поп-корн и сахарная вата тоже бесплатные.

В программе Две интерактивные сказки с элементами фокусов и шоу, ленточное шоу, различные игры ( самый большой твистер, радужка, лимбо с участием супергероев Marvel и DC (Человек Паук, Бэтмен, Супермен), а также персонажей мультипликационных фильмов "Фиксики" и "Миньоны".

• с 11.00 до 14.00 - Буба собирает друзей
• с 15.00 до 18.00 - в гостях у супер героев

Кроме этого посетителей будут ждать детская дискотека и профессиональная фотосессия.

В Бресте пройдёт необычное детское мероприятие "Планета Желаний"

Вход для ребёнка старше двух лет 18руб.,взрослый 5 руб. (до 2-х лет бесплатно, ). Однако если хочется сэкономить, то есть небольшая хитрость, можно забронировать билет заранее и тогда вход ребёнку обойдётся на 3руб. дешевле. Забронировать билеты можно по ссылке.

 
Теги: Брест
 
 
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